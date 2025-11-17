Leticia Sabater, a la cama con los Reyes Magos en su nuevo villancico: «Dame duro, como el turrón»

Leticia Sabater sigue dispuesta a hacerle la competencia a Mariah Carey como la cantante más escuchada en Navidad, aunque por el momento la estadounidense le lleva ventaja. Como es habitual, la catalana ha lanzado su nuevo villancico, titulado La conejita de Papa Noel. Como ya hicieron con éxitos como El polvorrón y El langostino Rufino, los juegos de palabras y los dobles sentidos sexuales vuelven a ser los protagonistas de la letra, en la que pide, literalmente, que le den «duro, como el turrón», todo ello mientras recicla su traje de Mama Noel Sexy. Esta canción llega, como no podía ser de otra manera, con un videoclip en el que su equipo ha vuelto a intentar ahorrar al máximo, algo que se nota en los efectos, la iluminación y en general en todo. Lo más sorprendente es que haya fans que se ofrezcan a salir en ellos y que incluso haya padres que hayan dado el ‘ok’ para que sus hijos también aparezcan ante la cámara.

Tras su éxito del pasado verano con la versión techno de Yo no soy esa mujer, un clásico de Paulina Rubio, esta Navidad tocaba elaborar una letra original y regresar a los ritmos latinos, dejando la electrónica (donde podría llegar a tener éxito, no es broma) para lanzarse al reggaeton. El comienzo de la letra ya es toda una declaración de intenciones de lo que vamos a escuchar: «Le pedí a Papá Noel, le pedí a los Reyes Magos que solo quiero un regalo, que me traigan un buen rabo. De conejita, gordito y peludo, de conejita, no seas mal pensado», dice mientras luce sus para nada trabajados abdominales, ya que son fruto de una operación estética.

Con cambio de look incluido, ya convertida en conejita ligera de ropa, sigue lanzando mensajes sin dejar nada a la imaginación: «Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito, que si te doy un buen meneo el rabo esté bien pegadito. Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito, esta Navidad para ti mi conejito».

Mientras sus ayudantes para colgar los adornos navideños y abrir el cava sufren unos extraños abultamientos en la zona genital, ella sigue lanzando frases: «Deja la zambomba, yo soy tu bombón. Un perreo juntos y un beat muy cabrón. Dame duro como el turrón, dame champán añejo, no se te olvide Melchor, una zanahoria para mi conejo».

Para terminar con el espíritu de la Navidad, Leticia Sabater no duda en volver a reunir a los Reyes Magos en su cama, una fiesta en la que no se puede ver nada, pero se intuye todo. Tampoco falta Papa Noel, con el que ya protagonizó escenas sexuales en el año 2020 encima de un sofá. Esta vez el dicho de que ‘tres son multitud’ no parece ser ningún problema, ya que se maneja bien con un cuarteto.

Para terminar, la artista no duda en pedir perdón a la propia Mariah Carey, puesto que aspira a robarle el título de reina de la Navidad: «Sorry, Mariah Carey». No seremos nosotros los que le quitemos la ilusión a Leticia, que la Navidad ya está cerca.