Leticia Sabater se convierte en monja ‘technera’ en su nueva canción del verano

Si Rosalía es la ‘Moto mami’ por excelencia, Leticia Sabater ha querido hacerse con el título de ‘Moto monja’, ya que en su nuevo videoclip abandona los hábitos para subirse en dos ruedas. La canción que este miércoles 28 de mayo ha publicado en YouTube es una versión de Yo no soy esa mujer, todo un clásico del año 2000 de Paulina Rubio. Con esta canción pretende repetir el éxito que consiguió gracias a canciones como Leti rap, La salchipapa, Toma pepinazo, Mr. Policeman y el villancico El polvorrón.

Esta vez, debido a que es una letra de la cantante mexicana, la calidad de la composición ha subido bastante, además muchos recordarán esta canción, que ya fue un éxito en España y en América hace 25 años. «Yo no soy esa mujer, que no sale de casa. Y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré, en el eco de tu voz», son algunas de las frases que podemos escuchar ahora, con la voz de Leticia. Se trata de una canción ‘empoderadora’ para las mujeres. Para darle un toque más actual, Sabater la ha adaptado al sonido techno, el estilo electrónico que triunfa en todo el planeta desde que salimos de la pandemia. Esto hace que la producción musical haya mejorado también mucho, por lo que pudiera ser, de verdad, una de las canciones que más se bailen este verano.

Como siempre con ella, lo mejor es el videoclip, que es ahí donde no se ha perdido el punto friki que la suele acompañar. Aunque también ha mejorado en calidad, se nota el habitual sello de Leticia, que comienza la historia convertida en monja dentro de una iglesia creada con un terrible croma que recuerda mucho a los mejores momentos de Sálvame y Ni que fuéramos Shhh.

El talento interpretativo lo deja ver cuando llega a soltar alguna lágrima en mitad del videoclip, en un momento en el que se encuentra rezando frente a Cristo. En plena misa, la protagonista decide soltar el rosario y la biblia, para comenzar a desvestirse en un momento que nadie esperada.

Bajo el hábito, Leticia Sabater esconde uno de los looks que suele vestir en sus conciertos, en los que deja muy poco a la imaginación y se pueden ver sus abdominales, en los que invirtió una importante cantidad de dinero y horas de quirófano. Sin descanso para los espectadores, se sube a una moto de gran cilindrada con la que está dispuesta a correr por las calles de la ciudad, de nuevo gracias a un croma.

Para finalizar, Leticia aparece, con un nuevo cambio de vestuario, convertida en una especia de bailarina de rap y hip hop, un momento que nadie puede llegar a explicar. Aunque para muchos pueda parecer mentira, en los créditos del vídeo aparece un importante equipo técnico y de producción, ya que son ellos los que se llevan las ganancias obtenidas por las reproducciones en YouTube y plataformas digitales, mientras que ella se embolsa el dinero ganado en las actuaciones en directo, tal y como explicó a Socialité.

Yo no soy esa mujer es la canción con la que Leticia Sabater pretende hacerse un hueco en un verano en el que Esa Diva, de Melody parecía ser una de las candidatas a ser canción del verano.