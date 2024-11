Por si alguien tenía dudas, Leticia Sabater ha vuelto en 2024 con nuevo villancico para seguir cumpliendo con las tradiciones. La artista ha presentado El langostino Rufino, una canción dedicada a uno de los platos más populares en las cenas de nuestro país en las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Esta nueva canción llega después de darle al mundo otros éxitos como El Povorrón, Esta Navidad me comeré un pibón, Trínchame el pavo y Papá Noel lléname el tanke. La competencia de Mariah Carey y su All I Want for Christmas Is You ya está disponible en un video en el que la catalana ha ahorra al máximo en vestuario y se deja ver con un disfraz de Mamá Noel que no deja demasiado a la imaginación y nos muestra sus abdominales nada trabajados, ya que son fruto de una de sus muchas operaciones estéticas. Este tema llega solo unas semanas después de la muerte de su padre, Jorge Sabater Sabatés, a los 91 años.

Al ritmo de cumbia anuncia la llegada de la Navidad con frases como «le chupas su cabeza y se estirará», «le chupas su colita y enloquecerá» o «salpicando al vecino se coronará». Recordemos que en todo momento está hablando de un langostino. Uno de los grandes misterios es saber de dónde salen los actores que aparecen en los vídeos, ya que en este caso hay bastantes e incluso algunos niños, pero ninguno tiene que simular mantener relaciones sexuales con Leticia, algo que ya era algo habitual en sus anteriores vídeos musicales. Los efectos merecen mención especial, ya que el montaje, como siempre en sus trabajos, vuelve a ser de un nivel completamente amateur, aunque eso ya se ha convertido en una seña de identidad y si ahora subiera el nivel seguro que perdería su encanto.

Pese a que lo fácil es tomarse a risa este tipo de vídeos, lo cierto es que Leticia Sabater y su equipo consiguen cada año cientos de miles de visitas y tan solo unas horas después del estreno de El langostino Rufino ya supera las 140.000 visitas, cantidad que irá subiendo con el paso de los días y alguno de sus vídeos han llegado a alcanzar millones de reproducciones.

Detrás de este videoclip vuelve a estar Luis Blasco, el hombre que ha realizado los vídeos de canciones como 18 centímetros papi, El pepinazo y otras muchas. Como ya contó en su paso por El Hormiguero, Leticia renuncia por completo a los beneficios de los vídeos en YouTube, ya que todos son para el equipo que los realiza y para los productores musicales.

La catalana aseguraba que su fuente principal de ingresos son los bolos y actuaciones que llena su agenda cada fin de semana y por los que se lleva casi íntegro el beneficio. Según ha explicado en varias ocasiones, ella mismo se traslada con su propio coche y el montaje de las actuaciones en muchos casos es casi irrisorio, ya que en muchos lugares optan por no tener ni bailarines en el escenario, ya que ella piensa en fiestas de pueblos pequeños. Otra fuente de ingresos es su tienda de regalos, que está llena de productos, canciones personalizadas y vídeos para felicitaciones de todo tipo.

La letra del nuevo villancico de Leticia Sabater

La cumbia de El langostino Rufino la que está liando

en todas las cenas estas navidades

¡Báilalo conmigo!

Llegó la Navidad parrapapám pampam

con las fiestas de empresa

papám pam

Hoy tengo un villancico pa’ bailar

Rufino el Langostino te emborrachará

le chupas su cabeza y se estirará

le chupas su colita y enloquecerá

Salpicando al vecino se coronará

Y Rufino gritará parrapapám pampam

¡Quien quiera fiesta que se venga pa’ acá!

Yo voy delante, tú te pones atrás

Todo el mundo con las manos levantás’

Y dame pampampám

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

Todo el mundo vamos a hacer un trenecito bailando la conga

Papá Noel lo sabe; me gusta la mandanga

You see my ‘six pack’ que no come fritanga

Y si me apacho, que me mires el tanga

Los Reyes Magos quieren darme mandanga

¡Quien quiera fiesta que se venga pa’ acá!

Yo voy delante, tú te pones atrás

Todo el mundo con las manos levantás’

Y dame pampampám

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

Arriba esa cumbia. ¡Sigue, sigue, no pares!

Dale, papasito; pégate bien a mí bailando la conga

Que me mola la pachanga, no me mola la fritanga

que me mola la mandanga, por eso enseño mi tanga

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

Que me mola la pachanga, no me mola la fritanga

que me mola la mandanga, por eso enseño mi tanga

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

¡Mueve la colita!

Llegó la Navidad parrapapám pampam

con las fiestas de empresa

papám pam

Hoy tengo un villancico pachanga

Rufino el Langostino te emborrachará

¡Quien quiera fiesta que se venga pa’ acá!

Yo voy delante, tú te pones atrás

Todo el mundo con las manos levantás’

Y dame pampampám

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

Si no fol** yo, aquí no fol** nadie.