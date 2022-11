Lérica vuelve a marcar la diferencia con ‘Gafas de sol’, su nuevo single

El dúo Lérica estrena hoy 25 de noviembre su nuevo single, Gafas de sol. Los gaditanos vuelven con una nueva canción en solitario tras lanzar RON, su colaboración con Beret para el nuevo disco del sevillano, Resiliencia. Estos artistas se han convertido en todo un exponente en su género mezclando el flamenco con ritmos urbanos.

La mejor definición de Gafas de sol la han dado ellos mismos: “musiquita para estar mal, pero pa’ sentirse bien”. No importa la estación que sea, Lérica siempre suenan a verano y lo mismo ocurre con el ritmo de la canción. Mientras la letra habla de una ruptura y de un corazón roto, la melodía es alegre y hace olvidar un poco la pena. Un single que tiene nombre y apellidos por lo que han dejado saber en su cuenta de Instagram: “Este tema va dedicado pa’ to’ el mundo y aún más para ti, que te darás por aludida”.

“Gafas de sol”

ya disponible 🕶💔 en @SpotifySpain!! Dale al play !! Q os parece??✨⤵️⤵️ https://t.co/X4fg91zGIk — L É R I C A (@LericaMusic) November 24, 2022

“Aunque to’ esté nublado llevo gafas de sol, pa’ ocultar las ojeras que causa que ya no me quieras”, dice el estribillo de la canción. El dúo invita a utilizar este complemento para ocultar el dolor por una ruptura. En resumen, el tema trata sobre cómo una pareja intenta superar la relación y mientras ella lo consigue con otra persona, él solo finge hacerlo: “Un clavo no saca a otro clavo, pero igual treinta sí”.

El sencillo videoclip muestra a Lérica en un set junto a un juego de luces y unas simples escaleras. Como no podía ser de otra forma, en cierto momento empiezan a aparecer soportes con diferentes gafas de sol que los dos cantantes ojean e incluso se prueban.

Gafas de sol ya se encuentra disponible en todas las plataformas. Una canción perfecta con tintes melancólicos y alegres a la vez para calentar un poco el ambiente frente al invierno que ya está llegando.