‘Cuando te muerdes el labio’, el nuevo disco de Leiva, se ha convertido en uno de los álbumes más vendidos de este último año en España. Un disco en el que el músico se ha unido a 14 grandes voces femeninas, siendo un álbum tan completo como versátil y cuidado.

Esta misma semana vio la luz el videoclip de ‘Infinitos’, una de las canciones incluidas en el álbum, en la que Leiva ha colaborado junto a Zoe Gotusso, y ahora, el artista ha querido explicar el proceso de creación de esta canción. Un proceso que comenzó hace unos años en Argentina.

«Hace unos años, estando de gira por Argentina, una noche en el hotel Vitrum de Palermo, subí a tomar una cerveza a la habitación de un integrante de mi banda. Estaba totalmente volado de hierba con un iPad y un espejo detrás, generando un reflejo de miles de reflejos. Después de un rato riendo y desarrollando, al marcharme, me dijo: ‘Mike, me quedo aquí generando infinitos’. Así que cerré la puerta sabiendo que había canción ahí», empieza explicando el artista.

Hace unos años, estando de gira por Argentina, una noche en el hotel Vitrum de Palermo, subí a tomar una cerveza a la habitación de un integrante de mi banda. Estaba totalmente volado de hierba con un iPad y un espejo detrás, generando un reflejo de miles de reflejos ♾♾♾ pic.twitter.com/lfTfJiB9KC — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) January 27, 2022

«A los pocos días, mi amigo @agussarricchio, camino a la prueba de sonido en San Telmo me dijo: ‘Loco, mirá lo que es esto!’ y me puso #MonoambienteEnCapital de @zoegotusso. Pasé todo ese viaje bastante atrapado con lo poco que había publicado de Zoe. Claramente inspirado por su música escribí #Infinitos y me decidí a llamarla para hacerla juntos. Fue divina y cariñosísima!», añade el artista.

Ya en Madrid, con notitas por sms, fuimos armando “Infinitos” hasta grabarla. pic.twitter.com/P4zT8uYO4n — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) January 27, 2022

Finalmente, tras la pandemia, Leiva y Zoe finalmente pudieron terminar la canción, una canción que les ha unido para siempre, pues han forjado una gran amistad.

“Ya de vuelta a Madrid con notitas de voz por sms, fuimos armando “Infinitos” hasta que pudimos grabarla. Posteriormente pudimos abrazarnos bien fuerte en Madrid, celebrarlo, y darnos cuenta de que en ese vaivén de pedacitos de canción habíamos tejido una hermosa amistad. Tq Zoe!» concluye el artista en la explicación que ha compartido a través de sus redes sociales.