‘Lazos de sangre’ recuerda los últimos momentos de vida de Paquirri: «Fue una cornada horrorosa»

El pasado miércoles 12 de junio pudimos disfrutar de la primera entrega de la nueva temporada de Lazos de sangre, presentada por Jordi González. El protagonista de este programa tan especial ha sido Francisco Rivera ‘Paquirri’ puesto que, el próximo 26 de septiembre de 2024, se cumplirán 40 años de su muerte en la plaza de toros de Pozoblanco.

En esta entrega de Lazos de sangre, han tenido la oportunidad de contar con sorprendentes testimonios de aquellas personas que fueron testigos de los últimos momentos de vida del diestro gaditano. Testigos como su hermano Antonio Rivera, así como los toreros ‘Espartaco’ o ‘El Soro’ relatan cómo vivieron aquel trágico día.

Debemos recordar que un toro, de nombre ‘Avispado’, acabó con la vida de Paquirri en la plaza de toros de Pozoblanco. Tras la cogida, en la que el torero desde el primer momento era consciente de la gravedad de la misma, llegó a enfermería. Fue allí donde el gaditano dijo al doctor unas palabras que pasaron a la historia: «Tiene al menos dos trayectorias: una pacá y otra pallá. Abra todo lo que tenga que abrir. Lo demás está en sus manos».

Así narró RNE el fallecimiento de Paquirri la tarde del 26 de septiembre de 1984 tras una cornada con tres trayectorias en el muslo derecho. #LazosDeSangre ⭕️ https://t.co/hfj55BbRy2 pic.twitter.com/03fLxpKd8B — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) June 12, 2024

Una escena que las cámaras grabaron y que se emitieron en televisión. Un tiempo después, se logró que no volvieran a reproducirse gracias a una orden de una sentencia del Alto Tribunal para anteponer el derecho a la intimidad del fallecido y de su familia. De hecho, fue una sentencia verdaderamente histórica.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’, a quien Paquirri brindó el último toro de su vida, se ha sinceró en Lazos de sangre: «Todavía recuerdo el olor de su cara en mi cara y el frío que me dejó en la cara en ese momento». Teresa Rivera, hermana del diestro, reconoció que tuvo un mal presentimiento: «Yo ese día estuve todo el día nerviosa, preocupada, llorando, sin saber por qué».

Y añadió: «Veo venir a un amigo nuestro en moto, que venía a darme el aviso. Se baja de la moto y le digo: ‘A mi hermano lo ha matado un toro’». Lejos de que todo quede ahí, Lazos de sangre contó con el testimonio de Vicente Ruiz ‘El Soro’, el único superviviente del conocido como ‘cartel maldito de Pozoblanco’: «El toro hacía unas cosas muy feas. Le llamaron Avispado, pero estaba avispado de verdad».

Por si fuera poco, ‘El Soro’ fue mucho más allá: «Yo vi la tragedia. Era una cornada horrorosa, muy grande, espectacular». Antonio Rivera estuvo al lado de su hermano en sus últimos momentos de vida: «En la enfermería me dijo: ‘Llama a Isabel, Antonio. Esto lleva mal camino’». Además, dejó claro que, según él, la muerte de su hermano pudo haberse evitado si no se hubiera perdido tanto tiempo en la enfermería.

«Aunque le hubiesen cortado la pierna, Paco hubiese vivido», aseguró, con total contundencia. Debemos tener en cuenta que la distancia que se tuvo que recorrer desde Pozoblanco hasta el Hospital Militar de Córdoba fueron unos 70 kilómetros. Por aquel entonces y según Francisco Rossi, el conductor de la ambulancia que trasladó al torero, salieron a las 20:10 horas de la plaza de toros y llegaron a las 21:05 horas a Córdoba. ‘Paquirri’ ingresó en urgencias, aproximadamente, a las 21:30 horas. Por lo tanto, se trata de un tiempo realmente excesivo dada la gravedad de la cornada y los pocos recursos que tenía el vehículo que le trasladaba.

«Mi tío Antonio empujaba la ambulancia con su coche. En las cuestas arriba, la ambulancia no andaba», confesó José Antonio Canales Rivera, sobrino de Paquirri. En cuanto a Antonio Rivera, recordó que, durante el trayecto, el diestro acabó diciendo lo siguiente: «‘Ramón, ábreme la ventana que me estoy asfixiando’. Claro, se estaba quedando sin sangre». Teresa Rivera, por su parte, dio un dato más: «Llegó cadáver al hospital». Así pues, aunque lo intentaron con todas sus fuerzas, no pudieron evitar el fatal desenlace: «Murió con una risa particular que tenía Paco», aseguró su hermano.