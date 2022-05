Laura Pausini se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la última semana. Y todo por su excepcional papel como presentadora de ‘Eurovisión 2022’, certamen que se ha celebrado en el PalaOlímpico de Turín. Días después de la celebración de la Gran Final, la artista italiana ha confirmado que es positivo en COVID-19.

Debemos tener en cuenta que, precisamente ese día, Laura Pausini llegó a preocupar a sus seguidores al ausentarse durante unos 20 minutos en la fase de las votaciones. Ahora que sabemos que es positivo, podríamos decir que la cantante comenzó a tener los primeros síntomas por aquel entonces.

Debido a este diagnóstico, Laura Pausini se ha visto en la obligación de posponer varios compromisos profesionales. A través de las redes sociales, la presentadora de ‘Eurovisión 2022’ quiso dar la noticia a sus seguidores: “Bueno, sí… había algo mal conmigo. Desde el sábado me he estado sintiendo muy mal. Pensé que la fatiga fue la causa de esto, pero desafortunadamente no es así”, aseguró, refiriéndose a lo sucedido en la Gran Final del certamen musical.

“Acabo de enterarme de que salí positiva de COVID y, por esta razón, estoy aislada y no puedo cantar”, confirmó Laura Pausini. Por ese mismo motivo, no podrá actuar en el show ‘Amor A La Música’ que iba a celebrarse en Florida. Un concierto en el que, además, ella participaba como cabeza de cartel.

Lejos de que todo quede ahí, la italiana quiso ir mucho más allá: “Ahora tengo que tomar tiempo para sentirme mejor y estar bien y buscar nuevas oportunidades de reunirnos nuevamente”. Lo cierto es que Laura Pausini protagonizó grandes momentos durante las dos semifinales y la Gran Final de ‘Eurovisión 2022’.

Aun así, en esta última noche, no pudo evitar preocupar a sus fans por su sonada ausencia. Al fin y al cabo, Mika y Alessandro Cattelan se encontraban solos ante las votaciones, cuando debían estar los tres. A través de su perfil en Instagram, la italiana se pronunció: “Quería calmaros y deciros que estoy bien. Durante esta final tuve una bajada de tensión y, por eso, tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos que me ayudaron y a los que agradezco mucho”. Síntomas que, a día de hoy, se podría decir que fueron consecuencia de la enfermedad. ¡Recupérate pronto, Laura!