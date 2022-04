‘El Hormiguero’ terminó la semana con la visita de Laura Pausini. La artista italiana acudió al programa de Antena 3 para hablar de sus proyectos profesionales, entre ellos, su documental ‘Laura Pausini: un placer conocerte’, que ya está disponible en Prime Video.

Muy emocionada de estar de nuevo en España, un país que desde sus comienzos en la música se convirtió en su segunda casa, Laura Pausini habló con Pablo Motos sobre como surgió el documental, siendo uno de los proyectos más especiales de su carrera. Aunque confesó nunca se vio haciendo algo similar, con este proyecto la cosa cambió.

«Un día, poco antes de la pandemia, me levanté por la noche y escribí en mi teléfono toda una historia que llevo imaginando en mi cabeza desde hace 29 años, desde que gané el Festival de San Remo. Siempre me he preguntado por qué pasó. Y cómo sería mi vida si no fuese famosa, si tendría una familia, si estaría casada…”, comenzó a explicar en ‘El Hormiguero’.

Poco después, Laura Pausini expuso su idea a Amazon Prime y “ellos fliparon, afortunadamente. Y comenzamos a trasladar la idea escrita en mi teléfono a un guion. Finalmente, hoy sale en todo el mundo”, explicó.

Por otra parte, Laura Pausini se encargará junto a Mika y Alessandro Cattelan de presentar ‘Eurovisión este año y, entre otras responsabilidades que ha adquirido la artista por aceptar esta propuesta, tanto Laura Pausini como sus compañeros han tenido que firmar dos condiciones que para la organización del festival europeo eran imprescindibles.

«Este año presentas ‘Eurovisión’. Prepárate para todo, porque no sé si te enteraste de lo que pasó en España con el ‘Benidorm Fest», le dijo Pablo Motos entre risas.

«Desde que me anunciaron como presentadora de ‘Eurovisión 2022’ no puedo reunirme con ningún concursante, ni dar mi opinión de las canciones. Que las tengo, pero no puedo hacerlas públicas. Solo voy a decir que es un honor presentar este espectáculo musical de toda Europa y mucha suerte a España», reveló la artista.