Laura Pausini, en su discurso de los ‘Latin Grammy 2023’: «Gracias a mis padres, que hicieron el amor»

La noche del pasado 16 de noviembre tuvieron lugar los Latin Grammy. Fue una noche donde los grandes nombres de la música latina se subieron al escenario y donde estuvieron reunidos todos los artistas más aclamados del género en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Entre ellos está Laura Pausini, que sorprendió con su discurso al recibir su galardón.

La italiana ha ganado el premio a Persona del Año en esta edición de los Grammy Latinos. Cuando la cantante se subió al escenario para recoger la estatuilla de la mano de Karol G, dejó al mundo boquiabierto con su discurso. «Gracias, primero de todo a mi padre, que eligió no ir al cine aquel día con mi madre y, aquella noche, decidió hacer el amor, hacer a su hija Laura, que esta noche es la Persona del Año». Así empezó el discurso la artista.

La italiana de 49 años recibía el premio entre gritos de celebración y con mucha emoción. Agradece al público español por haberle hecho sentir tan acogida: «Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solamente por tener el placer de cantar en español, sino sobre todo porque me he sentido adoptada por todos vosotros como una hija, una hermana, una persona de su entorno familiar».

La cantante, que dio comienzo a su carrera con tan solo 19 años y que logró que su primer álbum fuera el segundo álbum más vendido en la historia de nuestro país, dijo en su discurso que era la italiana más latina del mundo.

Laura Pausini sigue su trayectoria en nuestro país y esta vez como la Persona del Año de la música latina de esta edición. Este premio es su quinto Latin Grammy, pero ninguno como este, que hace honor a la carrera de la italiana en el mundo de la música.