Laura Pausini, nombrada “Persona del Año” de los Latin Grammy 2023

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles que Laura Pausini será nombrada Persona del Año en la ceremonia de los Latin Grammy 2023, que por primera vez saldrán de América y se celebrarán desde el 9 hasta el 16 de noviembre en Sevilla.

Después de homenajear a ídolos de masas latinos de la talla Shakira, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Julio Iglesias, Ricky Martin y Gloria Estefan, la Academia concederá su premio Persona del Año, por primera vez, a una artista italiana.

Tal y como explican desde la organización en un comunicado, Laura Pausini cuenta con los méritos suficientes para recibir el premio, con el que será reconocida por sus «30 años de carrera como multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo con las causas de justicia social, que están cerca de su corazón».

30 años de carrera, llenos de amor por la música latina: @LauraPausini es nuestra Persona del Año 2023 👏👏🎶 https://t.co/fY7vE51d8Z pic.twitter.com/4rXL50fcrK — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) May 31, 2023

«Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación, cuyo compromiso con grandes causas es ejemplar. A lo largo de sus más de tres décadas de carrera, su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y géneros, cautivando audiencias en todo el mundo», declara Manuel Abud, el CEO de la Academia.

La organización también señala que la semana de los Latin Grammy Laura Pausini será homenajeada «en una gala especial, repleta de renombradas estrellas, con un emotivo concierto tributo, que incluirá versiones de su famoso repertorio».

Tras recibir la noticia, Laura Pausini expresó sentirse muy agradecida por el cariño recibido. «Habéis hecho que un sueño nacido en un pueblo de Italia se vuelva una hermosa realidad. Aunque mi música me ha llevado a sitios que jamás soñé que llegaría…», afirma. Y añade: «El español me ha abierto puertas, me ha hecho sentir como en casa y me ha inspirado a vivir la música sin límites», indicó.

«Recibir la noticia de que la Academia me ha elegido como Persona del Año 2023 es algo que me llena de orgullo. Y recibirlo, justo cuando estoy cumpliendo 30 años de carrera, le da un valor muy grande y significativo en mi vida y en la de cada una de las personas que me han acompañado», explica la artista en un vídeo compartido en las redes sociales.