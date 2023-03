Laura Pausini está de celebración. La artista italiana acaba de cumplir 30 años de carrera en la música. Tres décadas llenas de éxitos, donde no solo se ha ganado el corazón del público italiano, sino que en España, país donde se siente como en casa, también ha cosechado innumerables logros a lo largo de los años.

Con motivo de su 30 aniversario, y después de realizar tres conciertos en 24 horas en Nueva York, Madrid y Milán, este viernes 10 de marzo ha visto la luz su nuevo single, bajo el título de Un buen inicio, una canción que no ha tardado en convertirse en un éxito en todas las plataformas digitales.

Un buen inicio, se trata de una canción con la que la artista comenzará una nueva etapa en su carrera, después de toda una vida dedicada a la música. Una vida llena de aciertos, donde Laura Pausini se ha consolidado como la artista italiana más reconocida fuera de sus fronteras.

UN BUON INIZIO / UN BUEN INICIO

OUT NOW. ❤️‍🔥

LISTEN AND WATCH HERE: https://t.co/KIlquDf6oY pic.twitter.com/ItQy1oxFNW — Laura Pausini (@LauraPausini) March 9, 2023

«Un día pasó algo en mi vida que fue como un clic y pensé que quería saber qué había después de esos 30 años en la música. Seguiré cantando porque esa es mi misión, es mi vida, seguiré con toda la energía», expresó la artista italiana durante su visita a El Hormiguero sobre su nueva etapa musical.

«Las mismas cicatrices que hoy necesito para volar mejor, para ir a ver qué me espera, aunque haya vivido muchas cosas en mi vida no quiero instalarme en el pasado, quiero demostrarme a mí misma y a quienes me juzgan que la vida me ha enseñado a luchar por las cosas en las que creo. Y yo creo que este es de verdad UN BUEN INICIO. A partir de ahora, este nuevo capítulo, el nuestro, ¡también es vuestro! Hoy me siento preparada para compartir este viaje vosotros, ¡siempre a mi lado!», escribió la artista en sus redes sociales sobre el lanzamiento de su nuevo single.