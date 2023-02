Laura Pausini celebrará sus 30 años en la música con 3 conciertos en 24 horas

Laura Pausini celebrará sus tres décadas en la música con tres conciertos que tendrán lugar entre EE.UU. y Europa en apenas 24 horas. La artista italiana interpretará diez canciones en cada ciudad, representando cada década de su imparable carrera.

Esta escala de conciertos tendrá lugar el próximo 27 de febrero, y comenzará a las 6 de la mañana en el Teatro Apollo de Nueva York, donde actuará antes de subirse a un avión con destino Madrid para actuar en el Music Station a las 3 de la tarde. La última parada será el Teatro Carcano de Milán, donde actuará a las 11 de la noche.

«¡Actuaré en un teatro de cada ciudad (porque así es como comenzó mi carrera), diez canciones en vivo (una década en cada ciudad) y un avión justo después para unirme a vosotros durante 24 horas!», expresó Laura Pausini en un comunicado publicado en sus redes sociales.

#LAURA30 30 YEARS IN 24 HOURS. 💙

INFO AND HOW TO PARTICIPATE: https://t.co/E20tCFH1GE pic.twitter.com/VcqZTTMIBu

— Laura Pausini (@LauraPausini) February 14, 2023