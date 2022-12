Laura Pausini da a conocer esta curiosa anécdota con Whitney Houston

Laura Pausini es una de las artistas más queridas de nuestro país. A pesar de que por sus venas corre sangre italiana, España se ha ganado su corazón. Y el pasado viernes, la artista dejó que sus seguidores españoles la conocieran un poco más durante un divertido test al que se sometió en La Voz.

La artista quiso contar una anécdota que vivió junto a uno de sus grandes ídolos, la cantante Whitney Houston. A pesar de que nunca tuvo la oportunidad de hablar en persona, sí logró verla de cerca, algo sobre lo que guarda un gran recuerdo.

Por ello, durante el test de La Voz, al ser preguntada por su invitado soñado en un concierto, la artista italiana tiene muy clara su respuesta, a pesar de que a día de hoy sea algo irrealizable debido a que Whitney Houston falleció en el año 2012.

Laura Pausini nunca olvidará el día que coincidió con la artista estadounidense: “Ella siempre está ahí cuidándome, yo lo sé. No la he conocido pero aquí en España estuvimos en un mismo programa de televisión”, recordó durante el test de La Voz.

“Ella estaba en un camerino a mi lado y cuando vi su nombre escrito dije: ‘viene la oportunidad de conocerla’, pero después ella ya no estaba ahí”, recordó. “Pensé que la iba a molestar, prefiero que se quede en mi cabeza como yo me imagino a Whitney, pero la espié y la vi en vivo, sé cómo es. No tuve el coraje de pedirle foto”, añadió la artista.

Por otro lado, en cuanto a la persona que más admira, también lo tiene claro: “Cuanto más mayor me hago, más personas admiro y también más detesto. Admiro mucho a mi madre, que puede ser una respuesta obvia pero no lo es porque veo que desafortunadamente muchas personas no tienen esta admiración por sus padres. Mis padres, los dos”.