Después de años hablando en platós y revistas sobre lo que vivió en Cantora, Laura Cuevas todavía tiene munición para seguir cargando contra el clan Pantoja. Ahora lo hace desde las playas de Honduras, donde se ha atrevido a ser concursante de Supervivientes 2025, programa al que ha llegado avisando de que tiene muchos secretos que contar y que todavía no han salido a la luz. Hay que recordar que es la hija del que fue mayoral de la finca más famosa de España, por lo que pasó 24 años de su vida allí, llegando a ser amiga íntima de Anabel Pantoja cuando eran niñas y un fugaz noviazgo con Kiko Rivera, cuando ambos eran adolescentes.

Su compañero Joshua ha sido el primero que se ha lanzado a hacerle las preguntas que todos estaban deseando, ya que no es un personaje de los más famosos que han acudido a concursar. Gracias al ‘interrogatorio’, los espectadores han podido saber que estuvo en los terrenos de la cantante hasta los 24 años, momento en el que todo se torció. «Nosotros nos habríamos quedado allí siempre. De hecho, cuando Juan se jubiló, nosotros seguimos allí. En verano, Isabel Pantoja le dijo a mi padre que le iba a arreglar todo para que en verano no tuviéramos problema…», pero las cosas no salieron como había prometido.

«De un día para otro habló conmigo (refiriéndose a Isabel Pantoja). Yo pronto me di cuenta de que allí había que hacer la pelota. Y me dijo que como mi padre estaba jubilado, que si íbamos ahí, podían multarle y quitarle la paga», de esa manera quiso deshacerse de la familia que había estado trabajando durante décadas para cuidar sus terrenos.

«‘El lunes viene aquí un matrimonio, con lo cual el lunes tenéis que dejar la casa’», así quiso hacerles salir de la que fue su casa durante años, casi sin tiempo para hacer una mudanza y buscar una solución. Como era de esperar, ante un feo tan grande, fue el padre de Laura Cuevas el que decidió tomarse la venganza y hablar con la prensa.

«Era tan de campo que había que ponerle subtítulos. Lo pasó muy mal cuando salió de allí, su vida fue Cantora siempre. Cuidó aquello muchísimo», así ha lamentado que tuviera que salir de allí deprisa y corriendo, de la que siempre pensó que era su casa.

El misterioso hombre que pasó por Cantora

Aunque pueda parecer que en las numerosas apariciones en televisión ha contado todo lo que tenía, Laura todavía tiene secretos que lanzar ante las cámaras. Uno de ellos es el nombre de un importante político que pasó por la casa de Isabel Pantoja para comer «los huevos más ricos del mundo y las mejores papas».

«Han ido políticos como Felipe González. De eso nunca se ha hablado», asegura Cuevas, que ha contado que el que fuera presidente del Gobierno durante 13 años llegó a recoger él mismo las patatas del huerto de la tonadillera, que más tarde se comería con ella. «La vida allí… todos los veranos se podría escribir un libro», con esta frase ha dejado claro que todavía tiene muchas cosas por contar y que nadie sabe de la familia Pantoja.