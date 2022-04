El pasado mes de noviembre, la artista Kylie Minogue publicaba una nueva edición de su último álbum de estudio ‘DISCO’. Un proyecto discográfico que incluía un segundo disco, con varias remezclas de las canciones y nuevas canciones con las colaboraciones de artistas de la talla Years & Years, Jessie Ware, Dua Lipa y la legendaria Gloria Gaynor.

Su colaboración con Gloria Gaynor fue una de las más destacadas del disco. Y ahora, la australiana y la estadounidense se han vuelto a unir para lanzar el videoclip de ‘Can’t Stop Writing Songs About You’, una de las canciones incluidas en la reedición del último álbum de Kylie Minogue titulado ‘Disco’.

De esta forma, ambas presentaron esta semana el videoclip del tema ‘Can’t Stop Writing Songs About You’. Una canción que fue coescrita por Peter Wallevik, Daniel Davidsen, Iain James y Sinead Harnett, y producida por Daniel Davidsen y Peter Wallevik.

#cantstopwritingsongsaboutyou 💓 Have YOU heard my song with the one and only, legendary, mighty and sweet @gloriagaynor?? #DISCO

Directed by Sophie Muller pic.twitter.com/86nqEf0IOd

— Kylie Minogue (@kylieminogue) April 4, 2022