El pasado martes 29 de abril, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. De esta manera tan concreta, pudieron conocer el nombre del primer salvado de la semana, pero también fueron testigos de cómo Koldo Royo hizo saltar todas las alarmas tras ser evacuado de urgencia por el equipo médico. No solamente se sentía débil, sino que había sufrido unos preocupantes mareos y le costaba respirar. Durante la gala, Carlos Sobera conectó en directo con el chef para saber cómo se encontraba. A la espera de los resultados médicos que darían a conocer si podía continuar en el reality o no, el todavía concursante de Supervivientes 2025 quiso sincerarse como nunca con el presentador: «Estoy muy triste. Me da tristeza saber que tengo una edad, que me gustaría hacer muchas cosas y el cuerpo me está diciendo que hasta aquí hemos llegado».

«Estoy pagando ya esos dos meses de querer ser un chavalín, pero tengo 66 años para 67 y es eso. Triste porque la experiencia es maravillosa. Me están cuidando de la repera», comenzó diciendo Koldo Royo desde la cabaña a la que acuden los concursantes evacuados por el equipo médico. Carlos Sobera le comunicó que debían esperar a la decisión de los doctores para conocer su futuro en el reality, mientras quiso saber qué esperaba él. «Yo me encuentro bien, pero creo que psicológicamente ya estoy muy cansado», comenzó a explicar, y añadió: «Estoy sin masa muscular. Lo que más me duele es decepcionar a los que me están apoyando». Lejos de que todo quede ahí, Koldo Royo fue mucho más allá: «Sé que esta vez les voy a tener que pedir al revés, que si me quieren apoyar, que me dejen salir por la puerta de enfrente, que no tenga que salir por la puerta de atrás».

El concursante de Supervivientes 2025 no dudó en seguir sincerándose con la audiencia: «Me da pena porque me gusta trabajar en equipo, disfruto de hacer las pruebas, lo doy todo. Porque lo he disfrutado y lo estoy disfrutando, pero hay que saber cando tienes una edad y cuando el cuerpo te está diciendo que cabeza fría, que ya has hecho más de lo que esperabas y que ya has dado ejemplo».

Entre lágrimas, el chef acabó rompiéndose en directo: «Tengo mucha pena, pero no quiero salir por atrás, quiero irme bien. Vine para demostrar que a una edad se pueden hacer cosas, pero hay que saber cuándo parar. Supervivientes era algo que no esperaba y lo he disfrutado. Pero cuando te rompes, te rompes», reconoció.

Carlos Sobera preguntó si estaba pidiendo a la audiencia que no le salvara de la expulsión, y él no tuvo reparos a la hora de confirmarlo: «Exacto, prefiero que no me salven porque quiero salir bien, salir digno. Salir de pie, no quiero salir mal ni dar más trabajo. No quiero salir con camilla, quiero salir con los dos pies como entré. Quiero irme dándolo todo y no por la puerta de atrás», incidió.

Poco después, sobre en mano, el presentador de Tierra de Nadie comunicó a Koldo Royo la decisión del equipo médico del concurso: «Tras referir debilidad, cansancio, sensación de inestabilidad y dolor en región dorsal, fue evacuado para su valoración clínica. Las constantes, normales. La exploración cardio pulmonar no muestra hallazgos patológicos. Se aprecia una contractura muscular en el trapecio izquierdo».

«En los análisis realizados no hay alteraciones que aconsejen su salida del programa. Por todo ello, el concursante puede reincorporarse a la playa. ¡Sigues en Supervivientes!», exclamó Carlos Sobera. Koldo Royo se mostraba dichoso con el resultado de las pruebas, aunque aprovechó para recordar a los espectadores su firme petición: «Estoy feliz, pero pido que no me salven. Quiero una retirada a tiempo».