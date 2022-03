Telecinco ya calienta motores para el regreso de uno de sus formatos estrella: ‘Supervivientes 2022’. Con el final de ‘Secret Story’ a la vuelta de la esquina, cada vez queda menos para el estreno de la nueva edición del reality más extremo de la cadena, y son muchos los nombres de posibles concursantes que se bajaran.

A la lista de posibles concursantes, encabezada por Agustín Pantoja, y en la que se han barajado otros nombres como Julia Janeiro, Marta Riesco o Ibai Llanos, esta misma semana se han sumados dos nombres muy conocidos por los espectadores de Telecinco: Kiko Matamoros y Makoke.

Según la revista ‘Lecturas’, Kiko Matamoros y Makoke podrían llevarse su guerra mediática hasta Honduras. El colaborador de ‘Sálvame’ se encontraría ultimando su participación en la próxima edición del reality, al igual que su ex mujer.

Si se confirma la participación de Kiko Matamoros, el colaborador de ‘Sálvame’ cumpliría uno de sus grandes sueños. Durante años, la organización del reality le ha propuesto participar, y este 2022 podría ser el año en el que finalmente aceptase la propuesta.

Por otro lado, según la misma revista, Makoke también estaría ultimando los detalles de su fichaje en la próxima edición de ‘Supervivientes’. De esta forma, el ex matrimonio se reencontraría en Honduras después de mucho tiempo sin verse las caras.

No es ningún secreto que la relación de ambos colaboradores cada vez acumula más tensión, el cruce de acusaciones entre ellos en diferentes platós de televisión no cesa, y Honduras podrías ser el sitio idóneo para poner fin a su conflicto. O por el contrario, para avivar aún más una guerra mediática que parece no tener fin. De momento, habrá que esperar a que confirmen o desmientan su posible participación en ‘Supervivientes 2022’.