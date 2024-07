Kiko Jiménez estalla contra Adara tras su comentario sobre Sofía Suescun: «Eres una desagradecida»

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Marta Peñate y Sofía Suescun decidieron acercar posturas, pero también cómo se vivió un tenso enfrentamiento en plató entre Kiko Jiménez y Adara Molinero, así como con Tony Spina.

Una vez las parejas de Sofía Suescun y Marta Peñate se pronunciaron sobre esta inesperada reconciliación entre las concursantes de Supervivientes All Stars, Adara Molinero no dudó un solo segundo en dar su opinión al respecto. «Se ve claramente que se está acercando ya el final y hay que quedar un poquito bien por parte de Sofía», aseguró, completamente convencida de lo que sentía.

Como no podía ser de otra manera, Kiko Jiménez no tardó en reaccionar a las palabras de la que se convirtió en la primera expulsada de Supervivientes All Stars: «Vais a venir ahora en no confiar en la voluntad humana de dos personas de perdonarse. Contádselo a otro», espetó el novio de Sofía Suescun. Acto seguido, acabó estallando: «Todo lo demás nos lo creemos. Iros a la mierd*, anda. Eso es lo que os digo a todos».

Adara Molinero, contundente con Kiko Jiménez: «Lo tenéis todo ya muy planeado y ya huele»

En ese mismo momento, el andaluz aprovechó la ocasión que se le presentó para dirigirse a Olga Moreno: «¿Por qué no vienes cuando está Jorge aquí? Que te echamos de menos», a lo que ella respondió con un contundente «porque no me han llamado». Fue entonces cuando Adara Molinero, al ser consciente de hasta dónde quería llegar el novio de Sofía Suescun, no tardó en responder para defender a la ex mujer de Antonio David Flores.

«Lo que pasa es que este chico venido aquí con la metralleta disparando a todos, a calentar a todos. Eso es lo que pasa, que viene muy alteradito. Eres igual que Sofía, que va disparando a todos y luego te haces la víctima. Igual que ella. Lo tenéis todo ya muy planeado y ya huele», aseguró la madrileña.

El comentario de Adara sobre Sofía que hace explotar por completo a Kiko Jiménez: «Eres una desagradecida» #ConexionHondurasAllStars4 https://t.co/nyWv6hsnIi — Supervivientes (@Supervivientes) July 21, 2024

Kiko Jiménez lo negó en rotundo: «Disparáis vosotros. Ahora estáis todos de acuerdo, todos contra mí como en la isla, que van todos contra Sofía. Eres una desagradecida». Sandra Barneda no tardó en llamar la atención al novio de Suescun no solamente por su actitud, sino también porque mandó callar a Adara Molinero.

Y eso es algo que no estaba dispuesta a permitir, ni mucho menos: «Solo te voy a pedir que no me mandes tú callar y con buenas palabras. Y que, por favor, bajes un poco. Es importante bajar en la vida», aconsejó la presentadora de Supervivientes All Stars Conexión Honduras al novio de Sofía Suescun.