Marta Peñate, impactada por las palabras de Adara Molinero: «Se me pusieron los pelos de punta»

El pasado domingo 21 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Adara Molinero, Abraham García y Olga Moreno tenían una gran misión: hacer los posicionamientos con las tres nominadas, que son Marta Peñate, Sofía Suescun y Lola Mencía.

La primera en hacer su alegato fue precisamente la primera expulsada de Supervivientes All Stars: «La persona que quiero que se vaya es Sofía y la que me gustaría que se salvase es Marta». La concursante, por su parte, estaba escuchando las palabras de la que fuera su compañera, que insistió en que quería que fuese ella la salvada.

«Me gustaría enfocarme en lo bueno y positivo que es todo lo que tiene marcha. Ha hecho de todo, es una persona real, sincera, a la que se la ve venir, que contagia de su alegría», aseguró Adara Molinero en el debate de Supervivientes All Stars. Como no podía ser de otra manera, como consecuencia de las diferencias que tuvieron en Honduras, Peñate se quedó impactada.

¡No se esperaba que Adara fuese a hacer un alegato tan bonito hacia ella! «Se me pusieron los pelos de punta porque era la persona que menos me esperaba que hiciera un alegato para quedarme», reconoció Marta Peñate en directo. Acto seguido, añadió: «Me alegra de cómo han pasado las cosas. Muchísimas gracias, estoy flipando».

Abraham García apostó por Sofía Suescun, mientras que Olga Moreno hizo el alegato por Lola

El gran amigo de la ganadora de Supervivientes 2018 no dudó un solo segundo en hacer un alegato para que ella se quedase: «En los 21 días que he estado ahí… He conocido a muchas mujeres en mi vida, pero estás en el top 5 de mujeres con una psicología impresionante, dura y fuerte».

Acto seguido, fue más allá: «Has demostrado siempre ser una guerrera y una compañera fiel. Para mí eres finalista, me has demostrado que se puede contar contigo para lo que sea». Como no podía ser de otra manera, Sofía Suescun se mostró tremendamente agradecida con Abraham por sus palabras: «Tener un confidente ha hecho el camino mucho más fácil».

Abraham usa su alegato para pedir el voto a Sofía

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/c7c4ffcusH — Supervivientes (@Supervivientes) July 21, 2024

El ex concursante de Supervivientes All Stars reconocía que quería que se fuese era Peñate: «La persona que quiero que se vaya en este caso es Marta porque he tenido más problemas con ella, siempre ha inyectado un poco de mal rollo». La canaria no tardó en pronunciarse: «Yo estoy aquí y tú ahí, algo habrán visto, de repente un día me querías y al día siguiente era mala, te has inventado cosas de mí, creo que a lo mejor no nos entendimos».

Llegó el turno de Olga Moreno para hacer su alegato a favor de Lola Mencía: «Tiene mucho mérito el concurso que estás haciendo, eres una pedazo de concursante, amiga de tus amigos, te implicas en todo. Te mereces llegar a la final». Y dejó claro algo: «Quiero que se vaya Sofía porque tengo ganas de encontrármela aquí en plató, pero no quiere decir que sea mala concursante, ha sido muy buena concursante también». Suescun se pronunció: «Gracias por las palabras y reconocer lo último. No entiendo muy bien por qué tienes ganas de que llegué a plató».