Sofía Suescun, entre lágrimas tras la expulsión de Bosco: «Nos vamos a ver en nada»

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, pudimos conocer el nombre del cuarto expulsado de la edición, algo que provocó las lágrimas de Sofía Suescun. Recordemos que el duelo estaba protagonizado por Jorge Pérez y Bosco, ganadores de Supervivientes 2020 y Supervivientes 2023 respectivamente.

Desde la salvación de Alejandro Nieto hace tan solo unos días, lo cierto es que la votación entre ambos concursantes no ha dejado de estar ajustada en ningún momento. Es más que evidente que no solamente estamos ante dos grandes ganadores del reality, sino también dos personas muy queridas por la audiencia.

Por lo tanto, como era de esperar, en palapa ambos se mostraban tremendamente nerviosos. Y es que cualquiera de los dos, porque prácticamente tenían las mismas posibilidades, iba a poner punto y final a su aventura en Supervivientes All Stars. Así pues, Marta Peñate hizo un alegato para pedir el voto de salvación para Jorge Pérez, mientras Sofía Suescun hizo lo mismo para Bosco.

Tras una espera que se hizo eterna, los dos nominados se pusieron en pie. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez comenzó a hablar: «El público de Supervivientes All Stars ha decidido que se salve de la expulsión… ¡Jorge!». Como no podía ser de otra manera, Marta Peñate, Lola y Alejandro Nieto saltaron de alegría. Es más, la canaria llegó a llorar de felicidad.

Y es que, una semana más, el guardia civil había sido salvado por la audiencia. Es por eso que no dudó en dirigirse a los espectadores de Supervivientes All Stars para mostrarse agradecido con todos ellos: «Gracias por el apoyo. Deuda de gratitud para siempre», aseguró Jorge Pérez, visiblemente emocionado.

Sofía Suescun, entre lágrimas tras la expulsión de Bosco

Llegó el instante en el que el ganador de Supervivientes 2023 quiso decir unas últimas palabras antes de abandonar la palapa. «El primer ‘gracias’ quería dárselo al equipo, a todos vosotros. No me había dado tiempo a irme y ya he vuelto, y me ha encantado ver caras nuevas y caras que conocía de antes».

Y añadió: «La verdad es que es increíble. No lo veis pero cuando está ahí lloviendo, ellos están con la cámara detrás. Cuando de repente pasa algo en playa, los ves corriendo como locos con el micro y todo… Y la verdad es que es impresionante, porque a ellos les pican los mosquitos, les pasa igual. Todas las imágenes que estamos nosotros sufriendo, están ahí con nosotros».

Fue entonces cuando Bosco quiso dirigirse a la presentadora desde Honduras: «Y hasta Laura, que sin voz, con voz, lluvia, sol… ahí está siempre. Y es un orgullo. Y todos los que estáis en Madrid, que es un equipo enorme, también quería dar las gracias a Cuarzo y a todos, por confiar en mí. Que creo que me he portado bastante bien este año, ¿eh?». Tras agradecer al equipo médico por lo mucho que le han cuidado tras su grave incidente, Bosco finalizó con un claro mensaje: «Muchísimas gracias por confiar en mí».

Mientras decía sus últimas palabras desde la mítica palapa, Sofía Suescun no pudo evitar acabar entre lágrimas. De esta forma, la joven no pudo evitar levantarse para darle un fuerte abrazo de despedida. Él le dejó claro algo: «Nos vamos a ver en nada». Tras este emotivo momento, el sobrino de Pocholo cogió su saco y se marchó de palapa, poniendo punto y final a esta aventura que ha sido Supervivientes All Stars.