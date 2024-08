Kiko Jiménez deja plantado a ‘Fiesta’ tras la entrevista de Sofía Suescun en ‘De viernes’

Kiko Jiménez es el tercer implicado en el culebrón que protagonizan Sofía Suescun y Maite Galdeano, siendo el primero que habló de todo en televisión cuando explotó el conflicto. Se esperaba su presencia en Fiesta, pero el andaluz no se ha presentado en su puesto de trabajo en el plató de Telecinco.

Sofía concedió una brutal entrevista el pasado viernes en el programa De viernes, en la que desenmascaró la verdadera cara de su madre y todo lo que ha sufrido por ella en los últimos años. Es por eso que la presencia de Kiko el sábado era muy esperada para conocer la reacción y cómo se sentían en casa de los Suescun en mitad de esta tormenta.

Era uno de los grandes reclamos de la tarde, pero al comenzar la edición del sábado Frank Blanco y Verónica Dulanto anunciaban que no estaría con ellos en una decisión de última hora. «En torno a las 15 horas de la tarde, Kiko se pone en contacto con nosotros y me envía un mensaje donde me dice que ha pasado muy mala noche, que no se encuentra bien y que para él es difícil dar la cara. Y que no puede venir porque no se encuentra bien. En el mismo instante que me envía el mensaje, apaga el móvil», explicaba Leiras, director de Fiesta durante el verano.

Pese a que no estuvo, los colaboradores no dejaron de analizar y comentar la entrevista de Sofía y no dejaron de destacar la ausencia de Kiko. Casi al final del programa el colaborador quiso dar la cara, aunque lo hizo de forma telefónica, y entró en directo para explicar los motivos de su ausencia en un día tan esperado.

«En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a la audiencia y a todos vosotros por no haber cumplido mi compromiso. Sofía se encontraba muy mal y, como comprenderéis, está ante todo. Siempre he estado para dar la cara, pero si veo a mi pareja hecha polvo no pudo irme y presentarme en un plató de televisión», arrancaba.

Aunque la entrevista parecía haber ido bien y haber servido para que la navarra sacase por fin sus sentimientos, después de llegar a casa todo se complicó. «Vio una publicación de su madre en redes sociales donde tiraba por tierra a su hija. No hemos pegado ojo durante toda la noche porque ella siente que no ha servido de nada esa entrevista de cara a su madre, que no ha entendido nada. Sofía está destrozada y hasta se arrepiente de haber concedido esa entrevista», explicaba Jiménez.

«Para más colmo, a mediodía, mediante terceros, nos ha llegado un mensaje de su madre que ha sido el detonante de todo porque son palabras muy duras, que no quiero reproducir», aseguraba. Una situación que ha puesto a Suescun en un mal momento y por eso ha decidido quedarse con ella y no acudir a su puesto.

Kiko Jiménez hace balance de la entrevista

«Yo creo que Sofía estuvo increíble en su entrevista y explicó a la perfección lo que pasaba en su casa, porque mucha gente no lo sabía, pero ella se siente muy mal y yo, como espero que comprendáis, he puesto por delante a Sofía que es lo que más quiero junto con mi familia, ante que mi puesto de trabajo, algo que yo no he hecho en mi vida porque me tomo muy en serio el trabajo», ha dicho convencido de que su pareja ha tomado la decisión correcta al hablar.

También se ha defendido de las acusaciones de que estuviera intentando proteger una exclusiva en una revista el próximo miércoles y por eso no hablar en las cámaras de Telecinco. Lo cierto es que después de no aparecer por Fiesta, la pareja se ha marchado unos días a Linares para visitar a la familia de Kiko, una situación en la que hasta ahora no habíamos podido ver a Sofía.