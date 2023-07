Kiko Hernández, contundente con Shakira: “No das ejemplo a tus hijos”

Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Chelo García-Cortés, Terelu Campos, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval pusieron rumbo a América hace unas semanas, donde están llevando el espíritu de Sálvame en diferentes programas, cosechando grandes éxitos y en tan solo unos días en el canal latino Univisión.

Los carismáticos colaboradores han cruzado el charco para continuar el legado de Sálvame en América, con un reality de la mano de Netflix en el que los ocho colaboradores buscarán trabajo en Estados Unidos y América Latina. Y tan solo les han hecho falta unos días para conquistar a los espectadores latinos, quienes en su mayoría ya conocían a algunos de ellos, como a Belén Esteban.

Kiko Hernández se estrenó en el conocido programa de Univisión, Siéntese quien pueda, donde el colaborador comentó la última aparición en público de Shakira. La artista arrasó en los Premios Juventud donde obtuvo un total de ocho premios, que sin embargo no convencen al colaborador de Sálvame, como explicó el mismo. Eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, no das ejemplo a la sociedad», aseguró el colaborador.

Las contundentes declaraciones de Kiko Hernández fueron apoyadas por algunos de los colaboradores del programa de Univisión. Otros, sin embargo, no dudaron en mostrar su apoyo a Shakira, asegurando que la artista tan solo buscaba hacer protagonistas a sus hijos de un momento tan especial.

Durante los premios, la cantante colombiana estuvo acompañada por sus hijos, quienes se llevaron un gran protagonismo en la vigésima edición de los premios y Kiko Hernández no vio con buenos ojos que les expusiera al público. Para el colaborador no es una excusa que sea una persona que cuente con «cien mil fans, cuatrocientos mil fans o dos millones de seguidores”, para que pueda exponer a sus hijos de esa manera.

Por otro lado, Chelo García Cortés y María Patiño también hicieron su estreno en el programa de Univisión. Mientras que la primera mostró su defensa hacia la artista colombiana preguntándose si «es más incorrecto lo que hace Shakira sacando a sus hijos donde le da la gana que lo que hace Piqué llevando a sus hijos a las fiestas del Barça”, la segunda no dudó en mostrar su apoyo a la de Barranquilla.