Kiko Hernández ataca, como nunca, al hombre de confianza de María Teresa Campos

La pasada semana, Kiko Hernández daba el nombre de la persona que habría estado filtrando información confidencial de la familia de las Campos. Se trataba de Gustavo, el que lleva siendo su chófer desde hace muchos años. Ante la incredulidad de los allí presentes y en especial de Carmen Borrego, el tertuliano aseguraba que tenía muchas pruebas donde se escuchan conversaciones de ellas que habían sido grabadas en su casa, viajes en coche, o situaciones privadas sin su consentimiento.

Ante tales acusaciones, Carmen Borrego abandonaba el plató de Sálvame llorando mientras se quejaba de que siempre iban contra ella y su familia y no iban a parar hasta acabar con ellas. A pesar de la insistencia tanto de Jorge Javier Vázquez como de Kiko Hernández para que se tranquilizase, no hubo manera: “No puedo más, ya os habéis cargado la relación con mi hijo y todo tiene un límite. El límite es hoy. Hasta que no me enterréis no vais a parar”, les decía, con total seriedad.

Todo esto sucedió hace tan solo un par de días. Pues bien, las peleas entre los colaboradores han vuelto a saltar por los aires: “He visto en el arranque del programa decir a Carmen Borrego que Gustavo es de su familia y que tiene su apoyo. Pues yo te aseguro que si es mi familia digo vaya mierda de familia que tengo y una persona que traiciona a los míos desde luego no es mi familia”, comenzaba diciendo, mirando directamente a cámara.

El colaborador fue interrumpido por los aplausos del público, pero explicaba que esta vez no se iba a callar y todavía tenía mucho que contar: “De mi familia no sería alguien que no cuida bien a la persona que tengo. Y ahora llévame a un juzgado que se lo demuestro a un juez, porque yo tengo cámaras también en mi casa”, arremetía contra Gustavo.

🌟Kiko Hernández vuelve a estallar contra Gustavo el chófer: «No me gustaría que, si lo contrato para que cuide a una persona, no la cuide al 100%» 👇 pic.twitter.com/KsQzdzYGae — Seram1 (@Seram110) January 18, 2023



Los colaboradores que se encontraban con él no podían creérselo y comentaban que era una información muy importante y fuerte: “Por chulo que sois unos chulos todos”, se enfadaba. Jorge Javier Vázquez le pedía que si podía repetir por favor lo que había dicho anteriormente y este no tenía ningún problema en hacerlo: “No me gustaría que si contrato a una persona para que cuide a mi madre, no la cuide al 100%”, haciendo referencia a como cuida de María Teresa Campos.