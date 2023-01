Kiko Hernández logra llevar al límite a Carmen Borrego: «No se puede ser tan cerda y tan sucia”

El pasado martes 17 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, fuimos testigos del regreso de Jorge Javier Vázquez al programa como presentador. A su vez, vimos cómo Kiko Hernández se vio en la obligación de demostrar que existen muchas grabaciones de varios miembros de la familia Campos.

El colaborador se mostró realmente enfadado ya que se estaba poniendo en jaque su credibilidad. Y eso es algo que no estaba dispuesto a tolerar. Hasta tal punto que Carmen Borrego terminó abandonando el plató. La hermana de Terelu Campos se mostró convencida de que no existían esos audios de los que hablaba su compañero.

Kiko Hernández siguió insistiendo, por lo que Carmen Borrego quiso ser muy contundente al respecto: “No voy a participar en hacer daño a mi familia en estos momentos. Vosotros seguid con lo que queráis. Y si me tengo que ir del programa, me voy”, espetó. Una amenaza que, desde luego, terminó cumpliendo.

La tertuliana no paraba de repetir que “no es el momento” mientras que Jorge Javier Vázquez trataba de convencer a su compañera para que no se fuera del programa. De hecho, el presentador y Kiko Hernández llegaron a trasladarse a la sala VIP, en la que se encontraba la protagonista. Antes de que esto ocurriera, el colaborador aprovechó para dejar claro que no le va a temblar el pulso a la hora de mostrar las pruebas.

Carmen Borrego fue clara: “Si crees que es el momento de hacer esto, que Dios te lo pague”. Ese el instante en el que Kiko Hernández le hizo el siguiente comentario: “No se puede ser tan cerda y tan sucia”. En ese preciso instante, estalló la guerra entre compañeros. “¡No me grites y no me toques!”, exclamó la hija de María Teresa Campos.

“De lo que tienes que tener miedo es de lo que dice tu familia”, indicó Kiko Hernández. Esto provocó que Carmen Borrego rompiera a llorar. Jorge Javier Vázquez trató de calmar las aguas: “No te ha llamado cerda, sino que el acto es cerdo”. La tertuliana se mostró harta de la situación: “En todo hay un límite y aquí lo habéis sobrepasado. No me hagáis participar de esto, por favor”. Acto seguido, añadió: “¡Las gilipollas siempre somos las Campos!”.

Lejos de que todo quede ahí, y tras haber llegado al límite, Carmen estalló contra Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández: “¡Hasta que no me enterréis no vais a parar! Os habéis cargado la relación con mi hijo”. A pesar de que el presentador trató de pararle los pies, la hermana de Terelu Campos abandonó la sala VIP y las instalaciones de Mediaset, dejando claro que no está dispuesta a seguir soportando más situaciones de ese tipo.