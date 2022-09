Katy Perry está de vuelta. La artista estadounidense se prepara para su regreso a la música. Un regreso que será por todo lo alto y que sus fans de todo el mundo esperan impacientes, después de todo este tiempo en el que ha dejado su carrera en la música apartada.

Ha sido la propia cantante estadounidense la que ha desvelado su regreso a la música. Durante una entrevista con Drew Barrimore en su programa, la artista ha confesado que en estos momentos se encuentra completamente inmersa en su nuevo proyecto musical.

De esta forma, se trata de la primera noticia de nueva música de la cantante desde el lanzamiento de Smile, su séptimo álbum de estudio. Un álbum que fue todo un éxito en todo el mundo y tras el cual, decidió apartarse de los focos durante un tiempo.

Durante El Show de Drew Barrimore, Katy Perry se ha sincerado sobre sus próximos planes musicales: «Probablemente escribiré y grabaré un nuevo disco pronto y haré un tour mundial después, lo que va a ser genial», contaba la artista muy emocionada, desvelando también la noticia de su nueva gira mundial.

«Tengo suficientes canciones para organizar un gran espectáculo, del que podrán disfrutar todos aquellos con edades comprendidas entre 8 y 80 años. Esas canciones me han llevado a visitar todo el mundo, y llevo ya tres giras mundiales encima», añadía la artista.

Katy Perry también se sinceró sobre la necesidad de volver a los escenarios tanto para ella como para sus fans: «Necesito volver a la carretera, porque el mundo cambia constantemente y hay fans nuevos cada día». De esta forma, confirmaba su esperado regreso a la música, algo que compaginará con su faceta de empresaria.

🍂FALL🍁 head over HEELS (and boots) in love with the @kpcollections FW22 collection, available now at https://t.co/F1qKGO3L0N ♥️👢 pic.twitter.com/Dlg1KnsQe7

— KATY PERRY (@katyperry) August 23, 2022