Katy Perry comparte más detalles sobre ‘Cozy Little Christmas’, su canción navideña

La Navidad es la época favorita de Katy Perry. Por ello, la artista californiana ha querido compartir con sus seguidores nuevos detalles de Cozy Little Christmas, su exitosa canción navideña, que a día de hoy cuenta con más de 70 millones de reproducciones en YouTube.

Para la artista, estas fechas del año siempre han sido muy especiales. Por ello siempre quiso componer una canción sobre la Navidad, y para componer esta canción, se inspiró en las vacaciones que pasaba con su familia en Dinamarca cuando era una niña.

Fue en noviembre del año 2018 cuando Katy Perry estrenaba su canción navideña, que desde el primer momento tuvo un éxito arrollador. Un año después estrenó su videoclip y ahora, tres años después ha revelado nuevos detalles de su encuentro con Papá Noel en el videoclip de esta canción.

How ‘bout some Cozy Little Footnotes with @vevo ? 📝 Learn more about my holiday song ✨🎄🎁COZY LITTLE CHRISTMAS🎁🎄✨ https://t.co/MSR2flmOg6 🤗 pic.twitter.com/XJ40TKtleU

Cozy Little Christmas es una canción fue escrita por Katy Perry y producida por Greg Wells en colaboración con la propia artista y Ferras Alaquis. Como curiosidad, este tema se publicaba el mismo año en el que Katy Perry entraba en la lista Forbes a nivel global con una fortuna estimada en 83 millones de dólares.

Para el vídeo musical de Cozy Little Christmas, que se estrenó en el año 2019 se anunciaba la presencia de Santa Claus y este aparece luciendo una colorida camisa de palmeras, dándose un masaje o disfrutando de una piscina.

Y es que en el videoclip, Santa Claus escogía como lugar de vacaciones California en concreto a Palm Springs, una ciudad en el condado de Riverside, en el Valle Coachella, donde suelen veranear muchos estadounidenses.

«She’s incredible to work with,» says directors Watts, who helped bring @katyperry’s «Cozy Little Christmas» to life in Palm Springs. Watch our Footnotes to learn about the making of the new holiday hit.

▶️ https://t.co/SbgbEpOG5U pic.twitter.com/vBsFuQobgy

— Vevo (@Vevo) December 10, 2022