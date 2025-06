Justin Bieber emite un comunicado que preocupa a sus fans: «Sé que estoy roto»

Justin Bieber confirma que está en uno de sus peores momentos después de verle en un estado muy desmejorado y suplicando a los periodistas que le siguen que le dejasen en paz. Hasta ahora era habitual que el cantante no fuese muy amigo de los paparazzi, pero en las últimas semanas todo se ha descontrolado, hasta el punto que él mismo confirma en un comunicado que está en un muy mal momento de salud y personal.

Aunque no se sabe exactamente qué le está pasando, el artista ha querido contar algunos detalles o pistas en un texto que ha compartido en la red social Instagram. En él se puede leer como acaba de romper la amistad con alguien del que no desvela su nombre, pero en ella le lanza el mensaje de que debe aceptarle como es, incluso cuando su ira se apodera de él. De esas frases se puede entender que todo se ha roto después de un gran desencuentro entre ambos.

«Nunca voy a esconder mis emociones por alguien, el conflicto forma parte de una relación, si no te gusta mi ira, no te gusto. Mi ira es una respuesta al dolor por el que he atravesado. Esta amistad está oficialmente acabada, nunca voy a aceptar que alguien me pida que me quite la ira», comienza diciendo Justin.

«Me he divertido con nuestra corta amistad, no estaba bromeando cuando te he dicho que no te necesitaba como amigo, tengo muy buenos amigos, que me respetan», así da por finalizada esta amistad con esta desconocida persona.

Otro asunto preocupante es la enorme cantidad de contenidos que en apenas unas horas está publicando en cantante, un desenfreno en las redes sociales que no es habitual, por lo que eso podría ser síntoma de un mal momento. En ellas se le puede ver fumando puros, aunque también lo que parece una pipa para fumar marihuana, además de aparecer en todas ellas con la cara muy desmejorada.

Un comunicado preocupante sobre su salud

Justin Bieber ha continuado con el ritmo frenético de publicaciones, siendo una especie de comunicado el que ha provocado que salen todas las alarmas. «La gente sigue diciéndome que me cure. ¿No crees que, si hubiera podido arreglarme a mí mismo, ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira», arranca el texto.

«He intentado trabajar en mí mismo toda mi vida para ser como las personas que me dijeron que necesitaba arreglarme, como ellos. Y eso solo me hace sentir más cansado y enfadado. Cuanto más me esfuerzo por crecer, más me centro en mí mismo», continúa.

Parece que la religión es el único refugio en el que Justin Bieber ha encontrado algo de paz en los últimos tiempos, algo que ha querido explicar en la frase con la que termina este texto: «Jesús es la única persona que me mantiene con ganas de hacer de mi vida algo para los demás. Porque, honestamente, estoy agotado de pensar en mí mismo últimamente. ¿Tú no?».

Las fotos completamente sin sentido e incluso anunciado dónde se encontraba en ese momento han seguido después de este texto, lo que ha provocado la reacción de sus fans. Muchos de ellos le piden que «sea fuerte» y aseguran que ya ha llegado el momento de «darle privacidad», algo que no ha podido disfrutar desde hace años, ya que se trata de una de las estrellas mundiales de la música.