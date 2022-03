José Mercé ha publicado una canción en homenaje a su hijo fallecido. ‘Jamás desaparece lo que nunca parte’ es el tema incluido en su nuevo álbum, ‘El Oripandó’.

Sin duda, el dolor más grande para un padre es el de perder a un hijo. El cantante ha querido desahogarse de esta situación tan desgarradora a través de la música. Con este nuevo sencillo, el artista le ha dedicado un homenaje a su hijo Curro, que falleció con tan solo 14 años.

José Mercé se sentó en el programa de María Casado, ‘Las tres puertas’, para hablar del tema más doloroso de su vida. «Mi Curro, el día 30 de marzo hará 28 años que falleció. Pero él siempre está con nosotros, él no se ha ido, mi hijo no ha partido, está con nosotros. Nunca olvidas lo que nunca se va», ha dicho el andaluz.

Llegó el momento de disfrutar del arte de José Mercé con ‘Jamás desaparece lo que nunca parte’. #LasTresPuertas6 ⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/d7wnc0N9QO — La 1 (@La1_tve) March 9, 2022

«Todo el mundo sabe que se me fue mi hijo, mi Curro de mi vida, y el título no puede ser más de verdad. Se llama ‘Jamás desaparece lo que nunca parte’ y esa es la realidad», contada el artista sobre su nueva canción. El cantante ha querido desahogarse con la presentadora del programa. «Me cuesta mucho, hasta me asfixio cuando la canto», ha añadido el intérprete a punto de romperse.

Además, ha hablado de su mujer, Mercedes, y de sus hijas, Desirée y O’Hara, los otros pilares fundamentales de su vida. «Mi mujer lo es todo para mí. Ella es la que hace, la que me llena, por eso estoy aquí, si no yo no sé dónde estaría», dijo José Mercé. Cabe recordar que ambos llevan casados 53 años. «A mí cuando me preguntan siempre digo que yo nací ya casado», ha bromeado el cantante.