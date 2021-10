Hace una semana, Kiko Hernández se derrumbó en ‘Sálvame’ nada más comenzar el programa. El colaborador acababa de recibir la noticia de la pérdida de una gran amiga, y confesó durante el programa que necesitaba parar una temporada y sobre todo, descansar. Ahora, Jorge Javier Vázquez ha reflexionado sobre esta decisión.

No está siendo una época fácil para Kiko. El colaborador de ‘Sálvame’ se ha enfrentado a varias pérdidas muy seguidas, y aun no se ha enfrentado al duelo de Mila Ximénez, al igual que el resto de colaboradores del programa, que echan mucho en falta a su amiga.

Jorge Javier Vázquez ha confesado en varias ocasiones que están viviendo su etapa más dura en ‘Sálvame’, y ahora, ha reflexionado a través de un post en su blog de la revista ‘Lecturas’.

El estado emocional de Kiko Hernández hace reflexionar a Jorge Javier Vázquez: «Creo que es la etapa más dura que estamos pasando en este programa con los últimos acontecimientos» https://t.co/47JcrYtMns — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 6, 2021

“Desconozco si sucederá en otros trabajos pero en el nuestro, cuando estás anímicamente destrozado, te dan ganas de abandonar. Quizás porque te sientes incapaz de participar en un show cuando estás triste. O porque lo único que te apetece es estar en un lugar en el que nadie te reconozca, un lugar en el que nadie pueda llegar a recordarte el dolor que te atraviesa”, escribe el presentador en su blog de esta semana.

En cuanto al momento protagonizado por Kiko Hernández la semana pasada en ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez explica que “se me rompió el alma al ver a Kiko aguantándose las lágrimas. Los duelos a nuestra edad son terribles porque empiezas a ser consciente de lo que significa la muerte. Deja de ser algo que sobrevuela sobre nuestras vidas para convertirse en una ladrona de amigos y de nosotros mismos”.

“No puedo ayudar a Kiko, ya me gustaría. Y puedo engañarle diciéndole que con el tiempo el dolor desaparecerá porque es mentira. No desaparece, aprendes a vivir con él pero jamás dejas de echar de menos. No estoy negativo, solo estoy pidiéndole a la vida que sea un poco generosa. Que después de una tragedia nos reconforte con un golpe de luz que nos anime a seguir”, concluye el presentador.