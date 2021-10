No es ningún secreto que Kiko Hernández, uno de los colaboradores más reconocidos de Telecinco, no está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel personal. El fallecimiento de Begoña Sierra, sumado al de Mila Ximénez hace unos meses, han hecho que el amigo de Belén Rodríguez haya llegado a su límite.

De ahí que decidiera hacer un parón en televisión, anunciándolo el pasado miércoles en ‘Sálvame’: “Necesito descansar porque no estoy bien”. Por si fuera poco, el colaborador fue más allá: “Llevo un año que ya no puedo más. Se me junta un duelo con el otro y con el otro… Hay un momento ya en que revientas”.

Kiko Hernández, en este arranque de sinceridad en su programa, reconoció que “no soy de tomar muchas pastillas, pero el lunes me tomé ya no sé cuántos lexatines y no sabía dónde estaba”. Este estado ha preocupado muchísimo a sus amigos más cercanos, entre los que se encuentra nada más y nada menos que Belén Rodríguez.

Kiko Hernández, totalmente roto tras la muerte de su amiga Begoña, abandona el plató de @salvameoficial entre lágrimas: «No puedo más» https://t.co/XLN2ltrgO2 — Telecinco (@telecincoes) October 6, 2021

El pasado sábado, antes de someterse al polígrafo de Conchita en ‘Sábado Deluxe’, la colaboradora de Mediaset se sinceró con el programa ‘Socialité’, presentado por María Patiño. Es entonces cuando reconoció lo siguiente: “Sí que estoy preocupada por Kiko, quiero lo mejor para él”.

Por si fuera poco, Belén Rodríguez fue más allá: “Lo que él decida yo lo voy a apoyar”. Lo que es un hecho es que ha dejado claro a las cámaras de ‘Socialité’ que está absolutamente convencida de que su amigo, Kiko Hernández, “va a poner solución a lo que le pasa”. De ahí que este descanso mediático le vaya a venir muy bien para su recuperación.

Porque, tal y como ha explicado Belén Rodríguez, su amigo “lleva arrastrando mucho tiempo una serie de cosas, y yo creo que está en eso, en solucionar problemas”. Aunque está realmente preocupada por él, sí que es consciente de que Kiko Hernández logrará salir de esta cueste lo que cueste. Y ella estará a su lado para ayudarle en todo momento.