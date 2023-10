Jorge Javier Vázquez quiere reencontrarse con Isabel Pantoja: «Te conozco más de lo que crees»

No es ningún secreto que la cuenta atrás para la celebración de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno está a punto de llegar a su fin. El próximo viernes 13 de octubre, la pareja se dará el «sí, quiero» rodeada de sus amigos y seres queridos. Jorge Javier Vázquez será el padrino de la colaboradora, mientras que Isabel Pantoja será una de las grandes ausentes en la fiesta.

De esta forma, el que fuera presentador de Cuentos chinos ha querido publicar una Carta abierta en la que se dirige, personalmente, a la tonadillera. «Estás a tiempo de evitar el dolor que te haría no ir a la boda de tu hija», aseguró Jorge Javier Vázquez. «Te conozco más de lo que crees, y estoy convencido de que esta situación te está provocando muchos lloros», añadió.

Así pues, el catalán fue contundente: «Por eso, me gustaría poder charlar contigo». Lejos de que todo quede ahí, Jorge Javier Vázquez ha querido dar el paso de pedir un cara a cara con la artista: «Durante estos días he pensado, Isabel, que me gustaría hablar contigo. Los dos solos, sin nadie alrededor. En mi casa, tirados en el sofá. Tú fumando con un refresco de cola y yo con otro, que hace tiempo que no bebo».

En esta Carta abierta publicada en la revista Lecturas, Jorge Javier Vázquez quiso dejar algo claro: «Me gustaría contarte, Isabel, que desde que no bebo la gente me aburre bastante. Que antes aguantaba más los rollos de las personas porque tenía la mente anestesiada, pero ahora que vivo sobrio el común de los mortales me produce sopor. Te diría que entiendo cuando dices que te gusta estar en Cantora porque a mí me cuesta cada vez más salir de casa».

Lejos de que todo quede ahí, el presentador quiso recordar la amistad que les unía: «Acabo de escribir, Isabel, que me gustaría charlar contigo. Hubo una época que tuvimos complicidad. Que pasábamos horas al teléfono. Que nos reíamos. Hubo una época, también, en la que nos llevábamos a matar. Y que libramos una guerra sin cuartel que, hora es ya de reconocerlo, nos mantenía muy vivos. Despiertos. Preparando estrategias y desarrollando ataques. La guerra nos hacía sentir jóvenes».

Sea como sea, la decisión de Jorge Javier Vázquez de publicar esta Carta abierta es toda una declaración de intenciones. Su objetivo es claro: que Isabel Pantoja no se arrepienta de su decisión de no acudir a la celebración de la boda de su hija. Recordemos que la joven y Asraf Beno se casaron el pasado martes, según pudo saber en exclusiva TardeAR. ¿Logrará que la tonadillera cambie de parecer? ¿Conseguirá ese ansiado cara a cara?