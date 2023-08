Isa Pantoja se pronuncia ante la posible ausencia de Isabel Pantoja en su boda

Isa Pantoja está a pocas semanas de disfrutar de uno de los días más esperados y felices de su vida. Estamos hablando, cómo no, de su boda con Asraf Beno. Como no podía ser de otra manera, desde que confirmó la fecha y el lugar en el que se celebrará el enlace, son muchas las informaciones que han salido a la luz.

De hecho, recientemente en El programa del verano, Antonio Rossi hizo saber un dato que dejó a todos completamente sin palabras. Y es que Isabel Pantoja, madre de la colaboradora, “ni se habría planteado” asistir a la boda, a pesar de que se trate de su hija. Este martes 29 de agosto, ha sido la hermana de Kiko Rivera la que ha querido pronunciarse en el programa de Telecinco.

Isabel Pantoja no irá a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: «Está confirmadísimo, no se lo plantea» #PdV28A https://t.co/hEXUunM6bc — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 28, 2023

Patricia Pardo, nada más conectar con su compañera a través de videollamada, quiso lanzar una pregunta muy concreta: quería saber si la tonadillera va a asistir a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La joven no tardó en responder: “Pues no lo sé. Vuelvo a repetir lo que he dicho. Si me preguntan, me gustaría que fuese, y espero que sí”.

La presentadora, por su parte, quiso ir más allá. ¿De qué forma? Preguntando a su compañera si había entregado, personalmente, la invitación de la boda a su madre. Isa Pantoja respondió de la siguiente manera: “Personalmente no. Todavía. Ella sabe que está invitada. Es mi madre, ¿cómo no va a estar invitada?”.

Por si fuera poco, la hermana de Kiko Rivera añadió: “Sí me gustaría entregársela en mano, pero porque me hace ilusión, más que nada. Espero que sea pronto, en cuanto ella esté disponible”. Isabel Rábago, tirando de esa contundencia que le caracteriza, fue clara al preguntar a Isa Pantoja si cree que la tonadillera va a acudir a su boda.

“¿Lo que quiero? Sí. ¿Lo que creo? Es que las cosas se están dando de tal manera que no creo que sea posible”, aseguró la que fuera concursante de Supervivientes 2015. Acto seguido, añadió: “Si no viene la voy a echar de menos, pero voy a respetar su decisión”. Eso sí, la joven quiso aprovechar la ocasión para dejar algo muy claro: “Estoy cansada de que digan que expongo a mi madre por el simple hecho de decir que quiero que venga a mi boda”.