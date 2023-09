El pasado lunes fuimos testigos de la emisión de una nueva entrega de Cuentos chinos, presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, el catalán ha confesado el motivo por el que aceptó la propuesta de Isa Pantoja para ser su padrino en la boda con Asraf Beno y, por tanto, ser la persona que la lleve al altar.

Hace tan solo unos días, la hija de Isabel Pantoja confesó que, por el momento, al enlace asistirán, aproximadamente, 150 personas. «Voy a estar con Asraf, con personas que también me quieren, con mis amigos. Estoy contenta con las personas que vienen, solamente me gustaría que viniese una persona más o dos», reconoció.

Por si fuera poco, la colaboradora quiso pronunciarse sobre su decisión de que Jorge Javier Vázquez la acompañara al altar en el día más importante de su vida. «Está nervioso», comenzó diciendo Isa Pantoja. «Es verdad que no es nadie de familia o de mis amigos cercanos, pero es una persona que en la tele a mí me ha apoyado un montón y que ha confiado en mí desde un primer momento», añadió.

Jorge Javier explica por qué quiere acompañar a Isa Pantoja al altar#CuentosChinos5 https://t.co/sEv6AqWpDC — Cuentos Chinos (@cuentoschinost5) September 18, 2023

Ante estas declaraciones de la joven a los compañeros de Europa Press, Jorge Javier Vázquez quiso hablar de este asunto en Cuentos chinos, su programa en Telecinco. Entre otras cuestiones, el presentador quiso confesar el verdadero motivo por el que no dudó un solo segundo en aceptar la propuesta que le hizo Isa Pantoja para su boda con Asraf Beno.

«A mí no me gustan las bodas, pero le dije que sí porque estoy harto de los rechazos que ha sufrido a lo largo de su vida», reconoció Jorge Javier Vázquez. Por si fuera poco, el catalán quiso añadir algo más: «He dicho: ‘conmigo no vas a sufrir ningún rechazo, haz conmigo lo que quieras’». ¡Ya queda menos para que tenga lugar el enlace matrimonial entre Isa Pantoja y Asraf Beno!