La última vez que vimos a Jordi González fue en la primera edición de ‘Secret Story’ donde Luca Onestini se proclamó vencedor. El presentador ha dejado de formar parte del círculo de presentadores de Telecinco y ya se sabe a ciencia cierta qué ha estado haciendo mientras tanto.

Por otro lado, de la segunda edición de la casa de los secretos se está encargando Carlos Sobera, Toñi Moreno, Sandra Barneda y Lidia Torrent. El catalán ha decidido tomarse un año sabático y ha sido él mismo quien lo ha confirmado en sus redes sociales para así evitar más rumores sobre su posible despido de Mediaset.

El de Barcelona lo ha comunicado a través de su cuenta de Twitter con un tono muy relajado queriendo dar las explicaciones de por qué no está en televisión. Así, ha confirmado que este 2022 se centrará en él mismo y en su bienestar. «La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien”, ha explicado el presentador invitando a su vez a cualquier persona a hacerlo.

En otra de sus redes sociales, Instagram, el catalán ha ido publicando una serie de fotografías de lugares en los que ha estado siendo la última en Medellín (Colombia) el 13 de febrero. Además, en las publicaciones también ha explicado cómo está siendo la experiencia y anécdotas que ha vivido durante lo que lleva de viaje.

«Un día de turismo de Ayahuasca en comunión con la madre naturaleza y las lecciones de un chamán medio estúpido que dice, entre otras linduras, que con bañarse una vez a la semana es suficiente. Y un gato negro que me persigue y empieza a ponerme nervioso. Creo que aplazaré al año que viene la ingesta del brebaje y salgo pitando de aquí», ha revelado en otra de ellas para sus más de 180.000 seguidores. No hay rastros de cuál será el siguiente lugar que Jordi González visite, pero está claro que esta experiencia le reconfortará tanto como persona como en energía.