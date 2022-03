Joaquín Prat ya no evita no entrar en trifulca con Rocío Flores y siempre que tiene la oportunidad le deja las cosas claras. Todo esto viene desde que la colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ se negó a decir si su relación con Manuel Bedmar sigue sin problema o si cada uno ha decidido rehacer su vida por separado tras seis años de noviazgo.

La hija de Rocío Carrasco no ha bajado la guardia y no ha querido dar declaraciones sobre su vida privada, un acto que el presentador no ha tolerado y ha mostrado de forma pública su malestar. Este jueves 10 de marzo la joven no acudió al programa y uno de los temas a tratar era su relación, ya que habían salido unas imágenes en donde aparecía acompañada del influencer Javier Terrón, pero también unos mensajes con Manuel Bedmar.

Rocío Flores se pone en contacto con ‘El programa de Ana Rosa’ después de que los fotógrafos la hayan grabado saliendo de casa de Gloria Camila junto a Javier Terrón #AR8M https://t.co/rhHfwCkUeA — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 8, 2022

Prat rápidamente tomo la ventaja y le mandó un mensaje de forma indirecta: «Como ella no quiere entrar en eso, pues nosotros seguimos especulando…». El periodista se muestra crítico con la también hija de Antonio David Flores porque piensa que sigue con su novio, algo que ya aclaró Jorge Pérez, ganador de ‘Supervivientes 2020’ y amigo íntimo de la madrileña, en ‘Ya son las 8’. Aun así, la clara protagonista de esta historia se niega a dar declaraciones por razones que nadie conoce.

Joaquín Prat no ha sido el único que ha criticado la actitud de Rocío Flores, sino que Lydia Lozano, María Patiño, Alessando Lecquio y hasta Rosa Benito se sumaban a ello. «Tendría que haber sido más generosa con los suyos», lanzaba su tía sabiendo el papel que ocupa en la televisión. Rocío de momento sigue con sus proyectos y estudios sin hacer caso a lo que se dice, por lo que, que se pronuncie, será cuestión de tiempo.