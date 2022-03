Rocío Flores acudió el pasado lunes 7 de marzo a ‘El programa de Ana Rosa’. Entre otras cuestiones, la joven analizó la situación de la familia. Por si fuera poco, también dio ciertos detalles sobre en qué punto está la relación entre Antonio David Flores y Olga Moreno después de hacer pública su separación.

Lejos de que todo quede ahí, una de las cuestiones que más ha sorprendido tiene una estrecha relación con el pasado de su padre. Estamos hablando, cómo no, de la polémica llamada de teléfono de Ortega Cano a Antonio David Flores en directo, en ‘Salsa Rosa’. Estamos ante uno de los altercados que se siguen recordando en la actualidad.

Antes que nada, Rocío Flores quiso compartir una serie de imágenes del pasado fin de semana con Gloria Camila. De esta manera, ha zanjado cualquier tipo de rumor sobre una posible fisura entre ellas. Además, reconoció que pasó una noche junto a su tía y Antonio David Flores: “Se llevan bien entre ellos, las conversaciones que tengan entre ellos no las quiero saber. Solo me quedo con que se llevan bien y que los vi bien a los dos juntos”.

Es entonces cuando los compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’ quisieron preguntar a la colaboradora por ese momento en el que, recientemente, Gloria Camila negó a Antonio David Flores en ‘Ya son las ocho’: “Es una cosa que debería explicar Gloria, al menos le corresponde, y que lo haga si lo ve oportuno”.

Alessandro Lequio ha hecho énfasis en la complicada posición que, actualmente, tiene su tía al respecto: “Hablamos del famoso vídeo de ‘Salsa Rosa’ donde Antonio David insultó a su padre, a Ortega Cano, y hasta lo amenazó con el tema de la adopción”. En cuanto a este asunto, Rocío Flores fue contundente: “Te voy a ser sincera, no voy a dar mi opinión de ese momento”.

El italiano quiso insistir con esta pregunta: “¿Pero te pareció bonito lo que hizo tu padre?”. Finalmente, Rocío respondió: “No me pareció bonito por ambas partes”. El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ se vio sorprendido: “¿Por ambas? ¡Pero si no hizo nada Ortega! Vi el vídeo y me quedé a cuadros”. Finalmente, la concursante de ‘Supervivientes 2020’ zanjó el tema: “Si tengo la opinión de algún familiar se la voy a decir en privado y n públicamente. Respeto a ambas partes, a José por encima de todo”.