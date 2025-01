Jeimy Báez confiesa en ‘GH DÚO 3’ por qué Carlo Costanzia le escribía estando ya con Alejandra Rubio

Jeimy Báez sigue dejando algunos momentos en la casa de GH DÚO relacionados con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Con el hijo de Mar Flores mantuvo una relación sentimental justo antes de convertirse en padre con la colaboradora. La concursante ha aprovechado en varias ocasiones esta vinculación para sacarla a relucir con sus compañeros de casa, pero lo cierto es que no conoce de nada a Alejandra, por lo que pocas cosas puede decir de ella. Pese a todo, no ha dudado en sacar su nombre de nuevo.

Ya hace unos días no dudó en lanzar un mensaje a la colaboradora de Vamos a ver, aconsejándola que se alejase del que es el padre de su hijo cuanto antes, dejando claro que su relación con él no fue nada buena. La nieta de María Teresa Campos, aunque no ha entrado a decir nada sobre ella, sí que está dejando claro que su relación con el actor va muy bien desde que se han convertido en padres.

Esos comentarios, además, llegan a oídos de José María Almoguera, primo de la propia Alejandra, por lo que podría convertirse en una provocación que en algún momento provoque algún enfrentamiento. Por el momento no ha ocurrido, pero podría pasar si sigue hablando de ella.

Las palabras de Jeimy Báez

La modelo y bailarina ha contado a Marieta más detalles de su vida con Carlo: «Todo fue muy rápido. Nuestra relación se acabó. Fue jodida». No es la primera vez que cuenta en público que fue ella la que decidió romper la relación, pero que Rubio ya estaba en la vida del actor antes de lo esperado: «La movida fue que cuando lo dejé, esto pasó el 23 de enero y el 13 de febrero ya salía en una revista que estaban embarazados».

Interesada sobre el tema, Marieta no ha dudado en pedirle más detalles. Hay que recordar que ella es la pareja de Suso Álvarez, gran amigo de Alejandra, por lo que conocerá otra versión del tema. «No teníamos nada, pero me seguía escribiendo que por qué no le dejaba explicarse. Si tú estás conociendo a una chica, ¿por qué me haces esto?», se queja la cubana.

Aunque ya no estaban juntos, Jeimy no esperaba ver a Carlo protagonizar una portada con otra mujer: «Salir en una revista con una chica, me sentí que estaba haciendo la tonta». Pero ahí no acaba la historia, ya que pocas semanas después de comenzar a conocerse llegó el embarazo, por lo que Jeimy volvió a entrar en el punto de programas y revistas: «Cuando salió lo del embarazo, a mí me levantaron a las 9 de la mañana con 100 llamadas», todas ella para saber si ya había terminado su relación.

Pese a que muchos las han intentado relacionar, las dos mujeres de la vida de Carlo Costanzia nunca se han visto: «Yo intentaba explicar en todos los programas que nunca he sabido nada de Alejandra. Igual que vi mensajes de una fiesta, no vi mensajes de Alejandra».