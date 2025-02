La pasada noche del 2 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala del debate de GH DÚO. El formato, presentado por Ion Aramendi, le mostró a su audiencia todo lo acontecido en la casa de Guadalix de la Sierra durante las últimas horas. Una emisión donde la audiencia pudo ser conocedora de todas las polémicas vividas entre los concursantes, el anuncio de la repesca y de una inesperada revelación por parte de Javier Mouzo. Pues, recordemos, el concursante decidió abandonar el reality de manera voluntaria, por segunda vez. Una decisión con la que dejó a todos estupefactos el pasado jueves.

Javier Mouzo explicó que la experiencia del formato le había superado por completo, por lo que necesitaba salir y regresar a su auténtico hogar. Sin embargo, lo que no se esperaba él era que, nada más aterrizar en el plató de Telecinco, Vanessa, su mujer, le dejaría. Debido a ello, Ion Aramendi se acercó hacia la pareja para preguntarles por el estado de su relación sentimental. «La cosa está tibia entre nosotros, no hemos hablado mucho porque necesitaba salir a andar, que me diese el aire, porque tenía la cabeza muy saturada», explicó el gallego.

Vanessa se encontraba sentada a su lado y estaba escuchando todo atentamente. Pero, no pudo evitar manifestarse. «Creo que hay algo más que no me ha contado», dijo ella. «Me ha pedido que necesita su tiempo», añadió. «Si estamos pensando que me he juntado con otra mujer, no van por ahí los tiros», negaba Javi, que estaba vestido del mismo color que su mujer.

Pero, por mucho que intentó defenderse, el gallego se sinceró con Ion Aramendi. «He chateado con un par de chicas, pero nada más», afirmó. Unas palabras con las que no dejó indiferente y con las que estaría dejando claro que Vanessa siempre dijo la verdad. Sin embargo, su mujer duda de su palabra y no confía que no haya tenido nada más con esas mujeres.

«No he tenido relación con ellas, no ha pasado nada», contestó Javier. Ante ello, el presentador del formato recordó que la gallega sentía celos de la relación de su marido con Maica, una de las concursantes de GH DÚO 3. Javier Mouzo negó firmemente esta información y soltó la bomba.

«Vanessa sentía celos de Daniela realmente», reveló. Una confesión que Vanessa no negó, pero con la que dejó claro que tenía buena relación con Daniela. Eso sí, a pesar de todo, el matrimonio explicó que seguían juntos y que compartían su día a día, pero no de una manera idílica. «No estamos bien», destacó Javier Mouzo.

Nominados de la semana en ‘GH DÚO’

Otra de las novedades de la noche fue la revelación del nominado salvado. Daniel Santos, Sergio, Miguel Frigenti y Óscar Landa eran los concursantes que se disputaban su concurso en el reality. Pero, tras un voto express, la audiencia decidió que Óscar Landa se librase de esta delicada posición.