En esta tercera edición de GH DÚO, los espectadores han podido ser testigos de varios intentos de abandono. Uno de los más recientes lo ha protagonizado Álex Ghita que, incluso, llegó a pedir a la audiencia su expulsión tras descubrir que estaba nominado. Aun así, hay que destacar que no ha sido el único que se le ha pasado por la cabeza la idea de marcharse de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. En esta ocasión, Javier ha sido el que ha hecho saber a la organización del reality sus intenciones de irse, puesto que, entre otras cuestiones, el todavía concursante reconoce haber llegado al límite. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente para que esté dispuesto a dar ese paso? La nueva condición que la organización de la tercera edición de GH DÚO ha impuesto a los participantes con motivo de la nueva prueba semanal. Algo que el gallego no está llevando nada bien.

En este caso, la prueba consiste en que los concursantes de GH DÚO 3 tienen que vivir sin las comodidades de una casa. Es decir, sin comida, sin apenas mobiliario, sin camas… Una situación que muchos aseguran que pueden llevar bien, menos Javi. El gallego no puede evitar sentirse profundamente sobrepasado por esta nueva situación. Tanto es así que, en un momento dado, no ha podido evitar quejarse de la prueba semanal: «Me parece una put*** que la gente tenga que dormir en el suelo», afirmó, visiblemente agobiado. Sus compañeros han tratado por todos los medios de animarle, haciéndole ver que tampoco era para tanto, ya que podrían ingeniárselas durante estos días. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no ha sido suficiente para que el marido de Vanessa cambiase de opinión. Tanto es así que no dudó en poner rumbo al confesionario para hacer saber al Súper su descontento con la prueba semanal.

«Soy asmático. ¿Cómo voy a ponerme a dormir en la moqueta? Me pongo a respirar el polvillo y mañana hago así», comenzó diciendo Javier. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Hoy he cocinado, he fregado, he recogido los platos, hago las pruebas siempre e intento dar lo mejor de mí… Esto ya no. ¡Qué no!», exclamó.

Por si fuera poco, el marido de Vanessa ha querido enumerar, una por una, todas y cada una de las comodidades que han perdido por la prueba semanal. Cuestiones que han provocado que todo se le esté haciendo cuesta arriba: «Esto no es Gran Hermano. Se me ha cruzado el cable. No hay café, no hay comida, no hay ducha, no hay nada, siento que se me está cayendo el mundo por dentro».

Poco después, Javier anunció algo verdaderamente importante al Súper: «No puedo más. Ahora mismo lo único que estoy pensando y quiero es irme». Por lo tanto, este jueves en la nueva gala de GH DÚO 3 presentada por Carlos Sobera, descubriremos si se termina de hacer efectiva la petición de Javier y, de nuevo, vuelve a abandonar un reality por voluntad propia.