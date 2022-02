Volvemos a hablar de J Balvin, aunque desgraciadamente no sea para anunciar la salida de nueva música. Para el artista, su familia es uno de los pilares fundamentales sobre los que el artista sostiene gran parte de su felicidad. En las últimas horas, se ha dado a conocer una situación poco agradable, y es que, la mujer más importante de su vida este pasando por un estado de salud un tanto complicado.

En medio de una situación que coincide con el lanzamiento de su reciente tema, ‘Niño Soñador’, su madre, Alba Mery, se encuentra en la UCI después de haberse contagiado por COVID-19.

Totalmente desesperado ante la situación de gravedad que atraviesa su madre, el artista ha querido compartir un mensaje con sus millones de seguidores, que están pendientes de como evoluciona la situación a los que les ha pedido: “No sé ni qué decir, solo pido oraciones para mi madre, realmente las necesita. La vida es así, misteriosa e impredecible”.

A las pocas horas, el intérprete de ‘Perra’ volvía a subir otra historia en Instagram, publicando una emotiva frase dedicada a su madre: “Lo daría todo”. Y es que, su estado lejos de mejorar ha hecho todo lo contrario, aunque se encuentra luchando por su vida, el artista quiso actualizar la situación: “Gracias a todos los que me mandan saludos para mi madre. Lastimosamente está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada, eso es parte de la vida”.

El artista también se acordó de todos aquellos que están pasando por una situación similar: “Es para que sepan que somos la misma vuelta. Fuerza para todos que tienen a alguien enfermo, que se la están pasando mal, aquí también son tomados en cuenta.”

Ante una situación tan compleja, además del tiempo que pasa junto a su madre, J Balvin no ha podido evitar darle vueltas a la cabeza y reflexionar acerca de la vida, y sobre todo lo que puede cambiar en cuestión de instantes: “Esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no en cómo destruir, el tiempo que es sagrado, utilízalo para construir y tener tu mente en paz. Porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo, porque busco cómo ser mejor y no dañar a los demás». Por si fuera poco, añadió: «No pierdan su tiempo con odio, que por ahí no es y tampoco el camino. Madre tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz”.