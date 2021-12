De nuevo vuelve a encenderse el fuego en República Dominicana y lo hará durante las hogueras de los chicos y las chicas que se emitirá este miércoles 15 de diciembre. A las 22:00 horas podremos ver en Telecinco la sexta entrega de ‘La isla de las tentaciones 4’, donde las conexiones y el deseo van incrementándose. Muchas de ellas serán las protagonistas de la noche donde a través de imágenes dejarán impactados a sus parejas.

En la hoguera de los habitantes de Villa Playa llamará la atención el avance entre algunas de sus novias con algunos de los solteros de la casa, pero también algunas palabras que ha dejado uno de los tentadores expulsados en el último capítulo antes de irse. Directamente afectarán a Darío, ya que tiene que ver con Sandra Férriz y con la traición que le hizo antes de encomendarse a esta aventura.

Darío reacciona a las imágenes de Sandra 💣 🔴 #TentaciónDBT5 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/QP43PeW9LR — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 14, 2021

Por su parte, las chicas seguirán viendo cada vez más acercamientos dejando sorprendidas a algunas de ellas. También sabremos cuál será la penalización que sufrirá Zoe tras el asalto a la última hoguera de los chicos, lo que hará que cambie su paso por el programa de forma absoluta.

No solo serán tensiones, ambas villas tendrán citas y Tania podrá leer la carta que le ha dejado Stiven, ya que resultó ser el soltero vetado y por ello tuvo que abandonar la casa. En Villa Paraíso siguen avanzando y Rosario volverá a retomar más su relación con Suso tras haber elegido para la cita a Simone. Gala seguirá dando pasos en su vínculo con Miguel y Sandra no se despegará de Rubo. En la villa de los chicos también se están dejando llevar, Álvaro quiere seguir avanzando más con Sabela y Nico que, a pesar de estar cada vez más cerca de Miriam, Rosana no dejará de rondarle. Sandra Barneda ya avisó durante ‘El debate de las tentaciones’ que no estaba todo visto y es que cada capítulo nos sorprende más.