Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’. Tras el programa anterior, en el que se pudo ver la secuencia completa en la que Zoe se coló en la hoguera de los chicos para ver a Josué, la concursante ha sido penalizada.

Durante la hoguera, Sandra Barneda advirtió a la concursante de que su actitud impulsiva y el hecho de haberse saltado las normas del programa tendrían graves consecuencias, y así ha sido.

Unas consecuencias que no se han hecho esperar. En primer lugar, Josué no vio imágenes de su novia durante la hoguera, tras haberla visto en persona. No obstante, aún quedaba la segunda parte de la represalia y esta vez tendría consecuencias directamente sobre Zoe.

Zoe dice que algunas de sus compañeras no echan de menos a sus parejas ¿Con quién te posicionas? 🔄 Con el resto de chicas

❤️ Con Zoe 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/NzsmDJBLPU — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 8, 2021

Josué fue “obligado” a tener una cita con Jennifer, con quien ya tuvo un romance en el pasado. De esta forma, la organización de ‘La isla de las tentaciones’, anulaba el veto de 24 horas que las concursantes habían puesto a Jennifer para que estuviera fuera de la villa durante un día.

«Me ha molestado que le quitasen el collar del veto, porque realmente no me apetecía tener una cita con ella. En caso de poder haber elegido, habría elegido a Diriany», dijo Josué enfadado.

El concursante además, señaló que tras haber visto a Zoe tan afectada en la hoguera, había decidido alejarse de las tentadoras, pues no quiere hacer sufrir a su ex pareja. Mientras que Jennifer aseguró que tampoco quería tener una cita con él en ese momento tan complicado, y que quería demostrarle a Zoe que no tenía de que preocuparse.