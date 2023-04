‘La isla de las tentaciones’: Naomi toma una decisión respecto a su relación con Adrián

El pasado lunes, en Telecinco, pudimos disfrutar de una de las entregas más esperadas de la sexta edición de La isla de las tentaciones. Estamos hablando, cómo no, de las hogueras finales. Tras esta experiencia, las parejas volvían a reencontrarse para hacer balance de todo lo que han vivido en estas semanas.

Una de las hogueras más esperadas era la de Adrián y Naomi. Como no podía ser de otra manera, su encuentro no empezó de la mejor manera. Pero, al final, los dos terminaron sincerándose acerca de su amor, a pesar de haberse sido infieles. Ya que Adrián cayó de lleno en la tentación con Keyla, mientras que Naomi lo hizo con Napoli.

“Se me ha ido la cabeza, perdóname”, reconoció el participante del reality de Telecinco tras ver sus imágenes junto a Keyla. “Le decías lo mismo que a mí. Es La isla de las tentaciones, no de los enamoramientos”, aseguró Naomi. Tras repetir en varias ocasiones la palabra “asco” mientras veían juntos las imágenes que han protagonizado en estas semanas, Sandra Barneda les hizo una petición.

Naomi: «¿Ahí también estabas hablando de mí?»

Y es que se sincerarse como nunca antes lo habían hecho. Es entonces cuando tanto Naomi como Adrián rompieron a llorar. De hecho fue éste quien empezó a hablar: “Tenía la esperanza de que me miraras a los ojos y vieras lo que siento por ti”. Acto seguido, Naomi quiso pronunciarse: “Quería venir aquí y ver que podía confiar en ti. Luego casarnos y todos los planes que teníamos”.

Lejos de que todo quede ahí, Naomi fue a más: “Has encontrado el amor en otra persona. No puedo perdonarte más”. Llegó el momento de dar a conocer la decisión final. Adrián tuvo claro que, a pesar de todo lo vivido con Keyla, quería marcharse del programa con Naomi: “No me imagino una vida sin ti”.

Ella, por su parte, fue honesta: “Me encantaría irme a casa como si no hubiera pasado nada, pero sí ha pasado. Si me fuera con él no sería feliz, porque no lo podría olvidar nunca. Me quiero ir sola”. Finalmente, los dos se despidieron con un fuerte y emotivo abrazo. Él aprovechó para confesarle lo siguiente: «Has sido la persona más importante de mi vida, quiero que lo sepas».