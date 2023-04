‘La isla de las tentaciones’: Naomi y Napoli tienen sexo delante de sus compañeros

Parece que la cama y la ducha ya se les han quedado cortos a Naomi y a Napoli. La tensión sexual entre los dos siempre ha sido muy fuerte desde que comenzaran a conocerse en La isla de las tentaciones y desde que cayeran por primera vez no han parado de tener sexo. No es de extrañar que hayan comenzado a hacerlo en lugares inusuales.

En República Dominicana el tiempo es impredecible y de un momento a otro puede empezar a llover sin previo aviso y esto es lo que ha ocurrido durante el último programa. La lluvia era torrencial y la novia de Adrián y el tentador han decidido lanzarse a la piscina, donde también estaban Lydia y Miguel. No les ha importado que estuvieran presentes sus compañeros y pronto han empezado a compartir besos bastante subidos de tono. Por otro lado, Marina y Miguel de Hoyos observaban la escena desde fuera.

No te creo! Que están follando en la piscina con espectadores al lado y todo. Naomi se ha pasado el juego en versión extendida. #LaIslaDeLasTentaciones11 — Lolitaypop (@lolitaypop) April 3, 2023

“Aquí ya no se ve nada”, ha comentado Napoli a modo de indirecta intentando decir que podían tener sexo allí mismo. “No tan fuerte como en la habitación, que no se escuche esto”, ha añadido ya que como es lógico tampoco era plan que se enterase todo el mundo. “Te lo estás pensando, eh”, decía finalmente el joven entre risas. No ha hecho falta mucho más para convencer a Naomi y pronto se han puesto a intentar mantener relaciones sexuales.

“¡Que nos están viendo!”, ha señalado ella al cabo de un rato. En ese momento han decidido abandonar la piscina para irse a la habitación de la valenciana, pero la piscina de Villa Paraíso ya se puede dar por estrenada. David y María ya hicieron lo propio en Villa Playa.

Ya con un poco más de intimidad, como no podía ser de otra manera han acabado en la ducha de la habitación lo que empezaron en la piscina. “Hoy es noche de sexo”, cantaba el italiano minutos antes mientras se encontraban manteniendo relaciones. La ducha de Naomi ya ha superado el récord de David y María en la villa de los chicos y se ha convertido en el lugar donde más veces se ha practicado sexo en esta edición.

“He venido de la hoguera muy cabreada y esta noche Napoli ha conseguido animarme, como siempre”, ha explicado más tarde la participante a las cámaras de La isla de las tentaciones. Sin duda, la valenciana ha sido una de las principales protagonistas de esta temporada dando algunos de los mejores momentos.