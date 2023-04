‘La isla de las tentaciones’: Álex toma una drástica decisión sobre su relación con Marina

El pasado lunes 17 de abril pudimos disfrutar de una de las entregas de La isla de las tentaciones más esperada, edición tras edición. Estamos hablando, cómo no, de las hogueras finales. De esta manera, conoceríamos las decisiones que tomarían los participantes tras vivir una de las aventuras más sorprendentes de su vida.

Dos de los protagonistas de la noche fueron nada más y nada menos que Álex y Marina. Los dos, durante su paso por La isla de las tentaciones, fueron infieles. La joven tuvo una estrecha relación con Manuel, un tentador que terminó abandonando la villa al reconocer que no se sentía valorado.

En cuanto a Álex, debemos recordar que hasta llegó a tatuarse la inicial de su tentadora. Por lo tanto, no era ningún secreto que esta hoguera final de La isla de las tentaciones iba a comenzar con muchos reproches. En primer lugar, Marina dejó una pulsera que era de Álex en el asiento que éste iba a ocupar. Nada más llegar hasta esta posición, él tiró la pulsera con bastante desprecio.

Una de las discusiones más sonadas de esta hoguera tenía relación con Álex, que estaba absolutamente convencido de que Marina se había acostado o con Manuel o con Miguel. Ella fue contundente: “No he llegado a más, te lo juro”. Mientras se emitían imágenes de Álex con Yaiza, su tentadora, Marina volvió a hablar: “¿Ves? Cuando follas, se nota”.

Ante las imágenes, Álex fue muy honesto: “Con Yaiza tengo una conexión real, ilusión”. Después de haber vivido una hoguera final realmente tensa y complicada, los dos quisieron echar aún más leña al fuego. ¿De qué manera? Echándose en cara muchísimas cosas. Pero, a pesar de todo, quisieron recordar los sentimientos que aún tenían el uno por el otro.

Sandra Barneda anunció que era el momento de tomar la decisión final. Es entonces cuando Marina aseguró que quería marcharse sola de La isla de las tentaciones, mientras que Álex escogió la opción de irse con “un nuevo amor”. “Necesito curar mi corazón y creo que la persona que he conocido aquí me va a respetar”, aseguró Álex. “Sería muy hipócrita no irme de aquí con ella”, reconoció.