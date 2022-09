Isa Pantoja ha vuelto a su habitual sección como colaboradora de El programa de Ana Rosa y, como es habitual, no se ha guardado nada. Tras la polémica portada de su hermano Kiko Rivera ha querido dejar las cosas claras y ha llegado a decir que «es despreciable».

Después de que el dj cargase este miércoles contra ella en la revista Lecturas, recordando que dejó dinero en una ocasión y que no va a devolverle los 5.000 euros que le adeuda. Por ahí ha querido comenzar la estuadiante de Derecho.

«Lo primero es que reconoce que me debe dinero. Yo nunca he dicho la cantidad ni nada. No es esa cantidad, es más de esa cantidad», decía enfadada. Pero el dinero ha dado para más durante su intervención.

«Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres… si tú dices que vives cómodamente… pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito. Me parece surrealista. Me duele por la manera en la que lo dice, diciendo que no le da la gana de devolvérmelo», continuaba.

Isa Pantoja, muy dura con su hermano

«Es una persona despreciable. Son una serie de cosas que no se arrepiente de hacerlas. No tiene que pasar nada para que no le perdone, ¿no os dais cuenta de que lo que vende es una mentira?», decía muy contundente.

Isa Pantoja ha querido decir lo que piensa realmente de Kiko y de todas sus acciones, protagonizando escándalos casi cada semana: «No es una persona arrepentida. No vendas una cosa que es mentira. Mi padre y mi prima le acogen por pena».

La colaboradora piensa que en el futuro su hermano tendrá muchos problemas: «Me da miedo cómo va a terminar esta persona. No sabemos las consecuencias de esto».

Tras esta nueva portada, la hija pequeña de Isabel Pantoja confirma que sus sentimientos han cambiado: «Estoy indignada. El dolor se me ha pasado». Pese a todo, le lanza una serie advertencia: «No vayas con esa chulería porque no vas a llegar a ningún sitio. Te vas a quedar solo».

Para finalizar, Isa Pantoja ha querido romper de forma definitiva con su hermano: «Él no sabe ni lo que dice. Yo no lo necesito a él. Esto no es una cosa de hace un año, hay cosas que pasaron hace años. La gente tiene que acordarse de todo».