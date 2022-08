Isa Pantoja estalla tras la última polémica de Omar Montes

Isa Pantoja no se ha quedado callada y ha estallado de manera contundente tras la última polémica de Omar Montes durante su última aparición en El programa de Verano. A la colaboradora no le ha hecho ninguna gracia el caos generado por su ex pareja en Madrid hace unos días y así lo ha hecho saber en el programa.

Todo comenzó cuando hace unos días Omar Montes congregó a miles de personas en el centro de Madrid para promocionar su nuevo single, sin los permisos adecuados, desencadenando el caos entre la multitud y propiciando que tuvieran que intervenir las autoridades.

«Omar Montes hacía un llamamiento a través de sus redes sociales a todos sus seguidores para ir a la Plaza de Colón, en pleno centro de Madrid, sobre las siete de la tarde, para poder conocerle, hacerse una foto con él e incluso poder llevarse una camiseta con el título de su nuevo ‘single’», explicaban en El programa del verano, mientras en pantalla se veían imágenes de las aglomeraciones.

Isa Pantoja, seria ante lo sucedido con Omar Montes: «Decir que se te fue de las manos no es excusa, yo no me río» #PdV11A https://t.co/OKEhM28f8H — El programa del verano (@elprogramadear) August 11, 2022

Tras esto, el artista tendrá que pagar una multa por organizar un evento sin pedir permiso, además de haber provocado varios cortes en el centro de Madrid. «Estamos sanos y salvos. Estamos vivos. Hemos intentado parar para dar las camisetas personalmente, pero no nos han dejado. La Policía nos ha puesto un montón de multas por todo, hasta por respirar y nos han echado», era la versión que daba Omar Montes de los hechos en sus redes sociales.

En El programa de Verano, Isa Pantoja estallaba tras lo sucedido: «Yo, hablar de personas que de repente se saltan así las normas, y ‘ji, ji, qué gracioso, qué simpático…», ha recriminado la hija de Isabel Pantoja, recordando que no es la primera polémica en la que se ve envuelto su ex pareja.

«Que si el pasaporte Covid, que si lleno con un montón de personas una discoteca cuando hacían falta las mascarillas. No es que se le haya ido de las manos, me recuerda a otra persona a la que también ‘se le va de las manos’. Ya está, entonces, para reírme, pues no me río», sentenció la colaboradora.