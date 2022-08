Omar Montes, tras ser multado por la Policía: «Se me ha ido un poco la olla»

Omar Montes ha vuelto a revolucionar Madrid. El cantante había congregado a sus fans en la Plaza de Colón con la intención de promocionar su último trabajo (Si tu te vas Remix ft. La Mafia del amor) pero la situación se fue de control ya que acudieron muchas más personas de las esperadas. Tanto fue así que fue necesaria la intervención de la Policía.

Como si del rey Midas se tratase, el artista entraba en la emblemática plaza subido a bordo de un Ferrari descapotable rojo que iba en un remolque, rodeado de miles de personas, a las que ha saludado y entregado camisetas y regalos entre gritos y fotos, que apenas dejaban avanzar el vehículo. Mientras tanto, sus guardaespaldas trataban de velar por su seguridad para evitar incidentes mayores. A juzgar por su rostro de satisfacción, el intérprete de La llama del amor estaba encantado con ser el protagonista de una tarde de auténtico delirio.

Después del paseo militar por Colón, Omar Montes se ha ido a cenar en compañía de sus amigos y no ha dudado en hacerse fotografías con sus fans y pararse a posar. Allí es donde atendió a la prensa por espacio de unos minutos para hablar de lo sucedido. Explicaba que les habían puesto «tres o cuatro multas» ya que no tenían ni licencia ni la reunión con sus fans disponía de las licencias necesarias.

El cantante, que posó con las multas en su cuenta de Instagram, dice que se encuentra muy feliz y asegura no ser consciente de lo famoso que es hasta que ha vivido un momento así: «Ha venido mucha gente, no me lo esperaba», dice.

Omar Montes habló del suceso: «Estamos sanos y salvos. Estamos vivos. Hemos intentado parar para dar las camisetas personalmente, pero no nos han dejado. La Policía nos han puesto un montón de multas por todo, hasta por respirar y nos han echado. No sabíamos que regalar camisetas a los fans fuera un delito», se ha quejado. No obstante, reconoció que «se me ha ido un poco la olla y se me ha olvidado poner el freno de mano».

Hay que destacar que durante el evento se registraron varios pinchazos en algunas jóvenes. Una de ellas se desmayó y la otra dijo no sentir el brazo. Los efectivos del SAMUR que las atendieron creen que no llevaban ningún tipo de sustancia, pero tampoco se puede descartar lo contrario.

Por otro lado, el artista de género urbano habló de otros asuntos que le atañen, como que va a ser el padrino de la hija que han tenido Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. «Todavía no he visto a Gala pero le voy a regalar algo súper chulo, soy el padrino», confesaba un entusiasmado Omar Montes. Su fama sigue subiendo como la espuma.