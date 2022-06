Omar Montes cambia su barrio por una zona de lujo

Con motivo de su 34 cumpleaños, Omar Montes se ha hecho un regalo a sí mismo valorado en cuatro millones de euros. Al parecer, el cantante habría dejado atrás su etapa en Pan Bendito para comenzar una nueva vida afincado en una de las zonas más lujosas de Madrid. Tal y como él mismo ha relatado en El Hormiguero, su decisión en esta nueva vuelta al sol ha sido gastarse todos sus ahorros en una mansión en la que vivir junto a su familia.

Y es que, no es de extrañar que su cuenta esté llena de ceros, pues la fama que ha logrado alcanzar en los últimos años ha sido incalculable. Desde su participación en Supervivientes 2019, en la que terminó como ganador de la edición, el intérprete de Alocao no ha dejado de cosechar éxitos. Tanto es así que ha conseguido alzarse como uno de los cantantes urbanos más aclamados de la industria musical, llegando incluso a protagonizar su propio documental de Amazon Prime, titulado El Principito.

Tal ha sido la fama que ha ido alcanzando que su riqueza le ha llevado a abandonar el barrio que le ha visto crecer para comenzar una nueva vida llena de lujo. El intérprete de Bandolera ha adquirido una propiedad en la Urbanización de Montepríncipe, situada entre Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Una ubicación ideal para escapar del bullicio de la capital, además de ser una zona residencial perfecta para empezar una nueva etapa. “La he comprado para toda la familia. Es una villa grande a tuti plen, como todos los lujos, porque en Pan Bendito hace mucho calor”, ha dicho entre risas, recalcando que se ha convertido en propietario de un domicilio gracias a la fortuna conseguida con el sudor de su frente.

Dentro de la urbanización se encuentra el famoso Hospital Universitario Montepríncipe, la clínica donde Rocío Jurado ingresó para someterse a distintas pruebas tras regresar de Houston, donde trató el cáncer de páncreas que padeció. Además, Omar Montes tendrá de vecinos a altos directivos, empresarios y deportistas muy conocidos en el panorama nacional. “Me da pena marcharme al otro lado. Entre semana sigo en Pan Bendito. Mis abuelos están flipando con la casa”, ha confesado a Pablo Motos con cierto aire de melancolía. No obstante, el que fuera novio de Isa Pantoja ha confesado no haber puesto aún en venta su casa donde se ha criado durante tantos años.

Con la humildad que tanto le caracteriza, el intérprete de Risueña no ha ocultado el dineral que ha invertido en cumplir su sueño: “Gratis no ha sido, me he dejado todos mis ahorros. Por lo menos 4 millones, tal y como están las cosas, no te compras nada. He comprado la casa, que era mi sueño”. Y es que, en tan solo unos años, su vida ha dado un giro de 180 grados.

Ahora, en un nuevo momento vital, Omar Montes ha confesado que quiere seguir triunfando en la música, dejando claro cuál es su objetivo: “Yo ya no tengo nada que demostrar, por eso ahora quiero hacer flamenco y dejar de lado el reggaetón”. Y precisamente ha sido su trayectoria laboral la que le ha llevado hasta El Hormiguero, donde el cantante se ha citado con Pablo Motos para presentar el videoclip de su último single: La llama del amor.