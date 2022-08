Isabel Pantoja, en contra de la relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, según Rafa Mora.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira continúan viviendo su romance alejados de la polémica. La pareja ha puesto tierra de por medio del foco mediático y están disfrutando de unas vacaciones en Egipto, no sin antes celebrar el cumpleaños de la concursante de Supervivientes 2022 en casa de Isabel Pantoja.

La colaboradora quiso pasar unos días en Cantora para celebrar el cumpleaños junto a su tía. De esta forma, se separaba de Yulen Pereira para soplar las velas del pastel junto a los suyos. Y ahora, han salido a la luz detalles de esa celebración.

Ha sido Rafa Mora el que este martes en Sálvame ha desvelado que en la celebración de cumpleaños hubo buen ambiente, pero que también salió a la luz lo que pensaba Isabel Pantoja sobre la nueva relación de Anabel Pantoja junto a Yulen Pereira.

Rafa Mora desvela qué piensa Isabel Pantoja de Yulen Pereira https://t.co/ZujqUNF9Dk — Telecinco (@telecincoes) August 9, 2022

El colaborador desveló en Sálvame cuál es en estos momentos la opinión de Isabel Pantoja sobre el esgrimista, asegurando que conoce qué piensa la tonadillera de Yulen por una persona que estuvo en la fiesta de cumpleaños en Cantora.

“Palabras textuales me dice mi fuente que estuvo dentro de Cantora. Dijo: ‘Ya me encargaré yo de que esta relación no siga, a la madre de este niño no le gusta mi sobrina, ni mi familia, pues a mí tampoco me gustan ellos”, aseguró Rafa Mora. «Había muy poquitas personas pero la información viene de dentro y la fuente es potable», añadió.

Además, el ex tronista y colaborador de Sálvame desvelaba que a pesar de que en el cumpleaños celebrado en Cantora «había muy poquitas personas, pero la información viene de dentro y la fuente es potable», debido a que varios de sus compañeros no se creían la información que acababa de dar.